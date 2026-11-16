ジーユーは11月20日～26日の7日間、全国の店舗およびオンラインストアで、アプリ会員限定の「ジーユー感謝祭」を開催する。冬のアウターやニット、ブーツなどを通常よりお得な価格で販売するほか、アイドルグループ「CANDY TUNE」との特別企画も実施する。

ジーユーは11月20日～26日の7日間、全国の店舗およびオンラインストアで、アプリ会員限定の「ジーユー感謝祭」を開催する。「あれもこれも感謝価格!」をテーマに、冬のトレンドアイテムを特別価格で展開する。

冬アウターが4,990円、ニットやブーツは1,990円に

ウィメンズでは、「ウォームパデッドブルゾン」が通常5,990円から4,990円に。「パフィータッチニットクルーネックカーディガン」と「フェイクムートンショートブーツ」は通常2,990円から1,990円、「ウォームリブタートルネックT」は通常1,290円から990円となる。

メンズでは、軽くてあたたかい「ウォームパデッドパーカ」が通常5,990円から4,990円、「3Dバレルジーンズ」が通常2,990円から2,490円に。「ヘビーウェイトスウェットコクーンパーカ」と「パフィータッチニットヘンリーネックセーター」は通常2,990円から1,990円で販売される。

なお、XS・XXL・3XLサイズはオンラインストアのみで取り扱う。

CANDY TUNEとの特別企画も実施

11月16日～26日には、ジーユー公式Xアカウントで、7人組アイドルグループ「CANDY TUNE」とのキャンペーンを実施する。対象投稿をリポストまたは引用ポストすると、メンバーがジーユーのアイテムを着用したスペシャル動画が自動返信で届く。

CANDY TUNEとのXキャンペーンを実施(出所:ジーユー)

ジーユーLIVE STATION

また、11月19日19時からは、ライブ配信サービス「GU LIVE STATION」で感謝価格の全対象商品を紹介する。

「GU LIVE STATION」で感謝価格の対象商品を紹介(出所:ジーユー)







なお、同期間にはユニクロとプラステでも感謝祭を開催。ファーストリテイリンググループの3ブランドが同時に冬のアイテムを特別価格で展開する。