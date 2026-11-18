新卒入社してまもない時期、電話対応やビジネスメールの書き方など、戸惑うこともありますよね。

今回は、人気漫画「#Z世代とはたらく」から、Z世代のビジネスメールに関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

Z世代とはたらくクイズ「Z世代のビジネスメール、違和感の正体は?」

Z世代の後輩が、取引先に送るお礼メールの文面を見てほしいと先輩に頼みます。先輩は、自分も入社したばかりの頃はビジネスメールの書き方が分からなかったな、と思いながら文面に目を通します。すると、"ある違和感"に気づきます。

さて、先輩はメールの文面を読んで、何に気づいたのでしょうか?

① 当たり前のように絵文字が付いていた

② AIからの提案が残っていた

③ 宛名がテンプレのままだった

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✅Z世代のお礼メールは……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

新人教育は丁寧に……

AIを使いこなすイメージのあるZ世代。とはいえ、世代に関わらず、入社したばかりの頃はビジネスメールの細かいところまで気が回らないこともあります。先輩としては、送信前のダブルチェックは丁寧にしておきたいですね。

▶今回の答えは② AIからの提案が残っていた でした!

「どういうこと?」と思ったあなたは、まんが本編をチェック!!