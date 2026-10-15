1週間頑張ったご褒美に、待ちに待った休日デート。何を着て行こうか？ そんな服選びからはじまる朝は尊いもの。適度なリラックス感と上品さを兼ね備えたU.S. POLO ASSN.の新作は、大人のデート服の最適解だ。カフェでまったり、街をぶらり……どんなシーンにもフィットして、少しだけ特別なものにしてくれる。今すぐ真似したくなるおすすめスタイルとともに、大人の休日デートをご紹介。

＃01 まずは、コーヒーを飲みに。

少し早起きした休日は、まずはコーヒーを飲みにカフェへ。ウォーム感のあるニットを主役にしたスタイルは、肌寒くなった朝の街によく似合う。

凛とした空気が心地いい秋の早朝。モーニングコーヒーから、ゆるりとはじめるデート。予定なんて決めてなくてもいい。「どこへ行こうか？」と今日のデートプランをふたりで考える、まったりした時間も楽しみのひとつだ。

朝晩、肌寒くなるこの時期は、ニットがよき相棒に。スウェット感覚で気軽に着られるニットポロや、ケーブル編みのニットポロワンピで季節感を加速させつつ、襟付きのアイテムを選ぶことで清潔感のあるスタイルに。リラックスしたムードの中にもきちんと感が生まれて、“大人の休日”にちょうどいい。

着用アイテム # 女性モデル着用

ケーブルニットポロワンピース

7,900円（税込）



# 男性モデル着用

レギュラーカラーロングスリーブシャツ

7,900円（税込）

ニットポロシャツ

7,400円（税込）

＃02 今日は、少し遠回りをしよう。

目的地に真っすぐ向かうのもいいけれど、たまには寄り道をして街をのんびり散策してみよう。街歩きには、動きやすさを重視したカジュアルな装いがぴったりだ。

たわいのない話をしながら、街ぶらを楽しむのも休日ならではの贅沢な過ごし方。ショーウィンドウを眺めたり、気になる路地に入ってみたり……。突然の雨だって、デートを盛り上げる演出になってくれるはず。

たくさん歩く日は、楽ちんなカジュアルスタイルで軽やかに。着心地のいい素材やライン使いがポイントのアイテムを選んで、ほんのりスポーティに決めよう。温度調節ができる軽めのアウターや歩きやすいスニーカーはマスト。差し色になるカラーを揃えれば、さりげないリンクコーデが完成する。

着用アイテム # 女性モデル着用

ケーブルニットカーディガン

5,900円（税込）

ニットボアジャケット

7,900円（税込）



# 男性モデル着用

レギュラーカラーロングスリーブシャツ

7,900円（税込）

ジップブルゾン

11,550円（税込）

＃03 気になる店があったので。

偶然見つけた、おしゃれなアートギャラリーへ。休日らしい肩の力が抜けた着こなしながら、上品さを忘れないトラディショナルなスタイルで芸術の秋を楽しもう。

暑さが和らぎ過ごしやすくなる秋は、絶好のお出かけシーズン。ふらりと気になる店に立ち寄ってみたり、少し遠出でも行ってみたかった場所へと足を運んでみるのもいい。静かにアートが鑑賞できるギャラリーは、まさに大人ならではのデートスポットだ。

知的好奇心をくすぐられるデートには、時代に左右されないタイムレスな魅力に溢れたケーブル編みニットや配色がアクセントになったポロニットがマッチ。リラクシーな雰囲気を漂わせながらも、トレンド感のあるプレッピーなスタイリングに。落ち着いたベーシックな色合わせで、秋らしくまとめよう。

着用アイテム # 女性モデル着用

レイヤードカラー フレアスリーブポロニット

5,900円（税込）



# 男性モデル着用

ケーブルクルーネックプルオーバー

7,900円（税込）

この服で、どこへ行こう。

休日に必要なのは特別な予定ではなく、ふたりで過ごす心地よい時間。その何気ないゆったりした時間に寄り添ってくれたのは、U.S. POLO ASSN.の秋冬アイテムでつくる“大人の休日”スタイルだった。

U.S. POLO ASSN.の秋冬アイテムは、頑張りすぎないけれど上品。かつ、着心地がよく、どんなお出かけシーンでも自分らしくいられる最高の日常着だ。さあ、次の休日は、どんなコーディネートでどこへ行こうか？ 楽しみは続いていく。

▼この秋、取り入れたいU.S. POLO ASSN.の注目アイテム

# 男性モデル着用

ケーブルクルーネックプルオーバー ¥7,900 ニットポロシャツ ¥7,400 ジップブルゾン ¥11,550 レギュラーカラーロングスリーブシャツ ¥7,900 レギュラーカラーロングスリーブシャツ ¥7,900

コーヒーを飲み、街を歩き、気になる店に立ち寄る。ふたりで過ごす場所が違っても気負わず自然体でいられる服があれば、心地よく自信もつくはず。

U.S. POLO ASSN.の服は、ありのままの自分をそっと後押ししてくれる。ベーシックなデザインで着回し力も抜群だから、カジュアルから少し特別な日のきれいめコーデまでファッションの幅が広がるのもうれしい。この秋は、お気に入りの服でもっと自由におしゃれを楽しみ、休日デートを満喫しよう。

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