「私の関係するシーンの大半がAIだったんですよね」――劇団ひとりが、撮影の舞台裏を明かした。フジテレビで12月30日(24:10～25:10)に放送されるバラエティ特番『THE スリル』は、映画の物語が進行する中、出演者がミッションゲームに挑み、その結果によって展開や結末が変わる新感覚の番組。劇団ひとりが主演し、笠松将、なにわ男子・藤原丈一郎らが出演する。

劇団ひとり

ミッションに失敗すれば即脱落…映画の結末も変化

同番組は、スリリングな映画の物語が進行し、登場人物が絶体絶命の危機に追い込まれたところで、ミッションゲームがスタート。失敗すれば即脱落となり、クリアした者だけが生き残って次のシーンへ進めるという、映画とゲームを融合した新たなバラエティだ。

制作にはバラエティチームとドラマチームがタッグを組み、最新のAI技術も導入。アクションやカーチェイス、迫力の爆破シーンなどを盛り込んだ映像で、緊迫感あふれる世界を描く。

主人公は、非公然の特殊部隊「トクゼロ」で“怪物”と恐れられた男・省吾(劇団ひとり)。部隊を追われた現在は、便利屋「ともしび」の店長として娘・まなみを育てている。

しかし、まなみの12歳の誕生日の夜、武装集団に突然誘拐される事件が発生。省吾は元相棒の力を借り、便利屋の従業員たちとともに敵のアジトへ潜入。迫りくる敵をかわしながら、娘の救出を目指す。

省吾の元相棒役には、『ガンニバル』シリーズなどで知られる笠松将。便利屋「ともしび」の従業員役には藤原丈一郎が出演するほか、ハナコの岡部大、おばたのお兄さん、ザ・マミィの酒井貴士、ラランドのサーヤとニシダが登場。敵役には、や団のロングサイズ伊藤が出演する。

物語の行方を左右するミッションは全部で3つ。

最初は、大勢の敵に追われながら、捕まる前に1人ずつカギを開けて扉の中へ逃げ込む「大勢の敵から逃げろ! カギ開けミッション」。続いて、猛スピードで疾走する10tトラックの荷台が徐々に傾く中、手足の拘束をほどいて命綱をつかむ「爆速10tトラックの荷台から落ちる前に手足の拘束をほどけ」に挑む。

そしてクライマックスには、ラスボスとの「銃早撃ち対決」が待ち受ける。相手より早く銃弾を込めて撃つことができるのか。ミッションゲームの部分には筋書きがなく、出演者たちが本気で挑戦する。

劇団ひとり「撮影中はあんまりピンと来ていなかったんです」

主演の劇団ひとりは、出演オファーを受けた際の印象について「ドラマとゲームの融合が非常に面白そうでしたね。スリリングなシーンまで映画で描いていって、実際のゲームでやるっていう企画は今までありそうでなかったと思いました」とコメント。

実際の撮影については「私の関係するシーンの大半がAIだったんですよね」と明かし、「だから、撮影中はあんまりピンと来ていなかったんです。“ここは本来、爆発しています”とか言われながらやって(笑)。そういう意味で言うとオンエアがすごく楽しみですね」と、完成映像への期待を語る。

また、撮影に使われた工場について「すごくゾンビが出てきそうな場所だった」と振り返り、次回はゾンビ作品に挑戦したいという希望も。「ゾンビから逃げたり、いろいろゲーム性もあるので、相性はいいと思います」と語った。

撮影当日は悪天候だったそうで、「そんな中、ここまでのモノを作ったっていうのは、私やスタッフ全員の誇りだと思います。そういった点は、AIでもなんでもなく、リアルに撮影させていただきましたので!」とアピールした。

企画・総合演出の梅澤慶光氏は「1つの物語としても楽しめる、アトラクションゲームバラエティです」と紹介。

ミッションの結果次第で数パターンの結末を用意していたといい、「思わぬ展開にお腹を抱えて笑ってしまいました。深夜放送とは思えないスケール感でお届けする、フジテレビらしいお祭り番組ですのでお楽しみください」と呼びかけている。

【編集部MEMO】

企画・総合演出の梅澤慶光氏は、出演者のエピソードトークをAI生成動画で可視化するという実験的なトークバラエティ『話シネマ』(10月31日放送)も手がけている。

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