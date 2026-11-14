池井戸潤氏の同名小説を原作に、大泉洋が主演を務める日本テレビ系ドラマ『俺たちの箱根駅伝』(毎週土曜21:00～)。箱根駅伝に挑む学生ランナーたちと、その姿を伝えるテレビ局のスタッフたちを描いた作品だ。

同作を手がける小田玲奈プロデューサーは、ドラマ制作に携わる以前、バラエティ番組のディレクターとして活躍してきた。その経験が、原作にはない部分のテレビ局側の物語にも生かされているという。

今回は、このほど開催されたクリエイター育成プログラム「クリエイティブのがっこう」(QREATION主催)に登壇した小田氏と、メイン講師を務める元日テレの演出家・橋本和明氏にインタビュー。同期として入社以来24年にわたる2人の関係性とともに、ドラマに込めた思いを聞いた――。

箱根駅伝の伝統とは…スポーツ局への取材で見えてきたもの

『俺たちの箱根駅伝』は、箱根駅伝の中継を担うテレビ局のスタッフと、出場を目指す学生ランナーたちを描いた群像劇。しかし、小田氏は「実は原作にはテレビ局編があまり書かれていないんです。池井戸先生からテレビ局編をメインに再構築してほしいというお話があって、ドラマでは2話以降のテレビ局側のエピソードはほぼオリジナルになっています」と明かす。

そこで日テレのスポーツ局で取材を重ねながら、物語を新たに構築。その中で感じたのは、『箱根駅伝』というコンテンツに対する制作スタッフたちの強い思いだった。

「箱根駅伝は、日本テレビのレジェンドのような人たちが作ってきた番組で、“変えてはいけない”という思いがすごく強いんです。第1話では、大泉さんの演じるチーフプロデューサーが“中継のバラエティ化”を求める上層部と対立しましたが、私は、実はそこまで箱根駅伝をちゃんと見てこなかったので、最初は“なぜ箱根駅伝をバラエティ化してはいけないのか?”と思っていました」

小田氏自身、長年バラエティに携わってきただけに、番組をより多くの人に見てもらうためにエンターテインメント性を加えることが、必ずしも悪いこととは思えなかった。しかし、スポーツ中継の現場を取材する中で、積み重ねてきた伝統や、それを守るためのスタッフの思いを理解していったという。

一方で、そうした制作スタッフの思いをただ伝えるだけでは、箱根駅伝になじみのない視聴者を置き去りにしてしまう可能性もある。そこで、山田杏奈が演じるADのように、箱根駅伝の世界に初めて触れる人物の視点も意識。「箱根駅伝の熱量に初めて触れて、驚く立場の人を作らないと、視聴者も引いてしまうのではないか」と考え、キャラクターを作り上げていった。

「足つぼマットの置き方も真剣に考える」バラエティ制作への誇り

もう一つ、小田氏がこだわったのが、バラエティ制作に携わる人々の描き方だ。大泉演じる主人公・徳重亮は、ドラマではバラエティ出身という設定に変更され、第1話ではバラエティの企画を真面目に検証するスタッフの姿が映し出された。

小田氏は「バラエティだって、ちゃんと思いを持って作っているんだぞ、ということを描きたかったんです。バラエティをやっている人たちが、どれだけ一生懸命やっているのかを伝えたいという気持ちがすごく強くありました」と狙いを説明。その思いを投影する中で参考になったのが、橋本氏とともにバラエティを制作していた頃の経験だった。

橋本氏は「バラエティって、バカなことを本当に真面目に考えているんですよ。例えば、芸人が足つぼマットの上を歩く企画一つを取っても、マットの突起の形状や密度、どの程度の高さから乗れば危険なのか、どうすれば面白いリアクションになるのかなど、細かな検証が必要になる」とした上で、「箱根駅伝のランナーをどう撮るかと同じぐらい、僕らは足つぼのマットをどう置くか、どういう画角で撮るかっていうことを考えるんです」と胸を張る。

ちなみに、当初は「パンツを何枚重ね履きできるか」を検証するシーンの撮影も検討されていたが、「ドラマのスタッフには、何が面白いのか、何が感動できるのか分からないと言われたんです(笑)」(小田氏)とのこと。バラエティ出身のスタッフたちと議論を重ね、実際の番組制作で起こり得るリアルなやり取りを探っていったという。

完成したシーンを見た橋本氏は「バラエティを真面目に扱ってくれているのが、すごくうれしかったです」と感謝した。