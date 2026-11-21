音痴克服のために約1カ月の猛練習を重ねた末、声帯を損傷するアクシデントに――。22日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『千鳥の鬼レンチャン』(毎週日曜19:00～)では、遠藤久美子と緑川静香による夢の“泣きタッグ”が実現。緑川が練習の全日程に付き添い、二人三脚で挑んだ「サビだけカラオケ」で、涙の先に奇跡の突破は待っているのか。

タッグモードの挑戦者たち

約1カ月の猛練習に緑川静香が全日程同行

番組では、2週にわたって「サビだけカラオケ」のタッグ戦を開催。千鳥(大悟、ノブ)、かまいたち(山内健司、濱家隆一)が見守る中、個性豊かな4組が完全制覇に挑む。

その中で注目されるのが、遠藤と緑川の“泣きタッグ”だ。

遠藤は、自らを音痴だと公言して前回の「サビだけカラオケ」に初参戦した際、全レベルで涙を流す姿が話題に。一方の緑川も、以前出演した陸上企画で、庄司栄太(やままん)のうそ喫煙が発覚した際に涙で詰め寄るなど、ほぼ全シーンで泣いていた。

そんな2人による夢の“泣きタッグ”が、視聴者からの熱望を受けて実現した。

今回の挑戦に向け、遠藤は音痴を克服しようと約1カ月にわたって猛練習。緑川もその全日程に付き添い、二人三脚で本番に備えた。

緑川は幼少期、カラオケに行くお金がなかったため、団地の隙間で声の反響を利用して歌う“天然カラオケ”をしていたという。さらに、自転車を買えなかったことで足が速くなったというエピソードも持つ。

そんな緑川とともに過酷な特訓を重ねた遠藤だったが、練習のしすぎで声帯を損傷するアクシデントが発生。万全とは言えない状況で本番を迎えることになる。

うれし泣き、しゃべり泣き、もらい泣き――。さまざまな涙を流してきた2人は、苦難を乗り越え、奇跡の突破を果たすことができるのか。

ほいけんた＆浅岡雄也、最強アイドルタッグも参戦

ほかにも、ほいけんたと浅岡雄也(FIELD OF VIEW)による“詐欺＆横柄タッグ”が登場。

前回、必死に地声で歌う姿が感動を呼んだ一方、「限界詐欺疑惑」をかけられたほいけんたと、横柄だと言われ、いまだ最高記録が5レンチャンの浅岡がタッグを結成する。

浅岡は、今回も5レンチャン以下に終わった場合、千鳥とかまいたちを自宅に招待し、バーベキューを全額おごると宣言。何としても招待したい浅岡と、それを回避したい千鳥・かまいたちの攻防が繰り広げられる。

また、STU48の池田裕楽と≠MEの櫻井ももによる“最強アイドルタッグ”も参戦。高い歌唱力を誇る2人が「鬼ハードモード」の制覇を目指す。

さらに、よよよちゃんと針谷紀久子による“モノマネ陰陽タッグ”も登場。性格が正反対の2人が、ダブルものまねで鬼ハードモードへの挑戦権獲得を狙う。

【編集部MEMO】

遠藤久美子

1978年4月8日生まれ、東京都出身。俳優、タレント。1990年代からCMやバラエティ番組などで活躍し、その後、俳優として映画、テレビドラマ、舞台など幅広い作品に出演。『千鳥の鬼レンチャン』の「サビだけカラオケ」では、音痴を自認しながら挑戦し、各レベルで涙を流す姿が話題になった。



緑川静香

1988年6月24日生まれ、埼玉県出身。俳優、タレント。映画、ドラマ、舞台、バラエティ番組などで活躍。利き酒師の資格を持つ。幼少期の貧困生活から生まれた数々のエピソードでも知られ、『千鳥の鬼レンチャン』では陸上企画に出演し、涙を流す姿が注目された。

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