お笑い芸人の永野が、きょう21日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』(毎週土曜23:30～)に出演。約10年ぶりの再ブレークを果たした理由や、独特のお笑い哲学が明らかになる。

「忙しすぎて、数えてない!?」

今回のテーマは、2015年頃に「ラッセンが好き!」のネタで一世を風靡し、現在再び注目を集めている永野。一時はテレビ出演が減っていたものの、現在のレギュラー番組は12本に上るという。本人はその数を把握していなかったそうで、佐久間も「忙しすぎて、数えてない!?」と驚く。

スタジオにはファーストサマーウイカも加わり、永野の魅力を深掘り。その魅力を解説する“おしつじさん”として、モグライダーの芝大輔、カミナリの竹内まなぶと石田たくみ、お笑いライターのラリー遠田氏が登場する。

ラリー氏は、永野が再び求められている理由について「建前やきれいごとではなく、身もふたもない本音を求める人が増えている!」と分析。

佐久間も「見え方によってはすごいとがっているかもしれないけど、本当に言いたいのはこれだよね、みたいなのを言ってくれている」と、永野の歯に衣着せぬ発言に共感する。

そんな永野の本音を象徴するエピソードとして、芝が40歳の誕生日に言われた言葉を紹介。世間でよく言われる「男は40歳から」という言葉に対し、永野は20代の方が楽しいに決まっていると反論したという。

「漫才師は蛾」衝撃の名言と20年以上に及ぶ地下芸人時代

さらに、永野の独特すぎるお笑い観も明らかになる。

まなぶが紹介するのは、永野が語ったという「漫才師は蛾」という衝撃的な名言。なぜ漫才師を蛾に例えたのか、その真意を探っていく。

また、永野が自らを「元祖ドパガキ」と表現する場面も。「ドパガキ」とは、ドーパミンの刺激に振り回される人を意味する言葉で、型破りな発想を持つ永野ならではの哲学が次々と飛び出す。

番組では、20年以上にわたる地下芸人時代の貴重なネタ映像も公開。「スパイダーマン観たことないけど…やってみます」など、現在の毒舌芸とはひと味違う当時の笑いにも迫る。

そして、永野を特別な存在として慕っているのがカミナリの2人。「永野さんと出会ってなければ今のカミナリは存在しない」と語るほど、永野の言葉が芸人人生に大きな影響を与えたという。

番組では、カミナリの人生を変えた助言の内容が明かされるほか、2人が永野に感謝の手紙を届けるサプライズも。普段は辛口の永野が、後輩たちの思いを受け取ってどのような表情を見せるのか。

【編集部MEMO】

永野

お笑い芸人。2015年頃に「ラッセンが好き!」のネタでブレークし、その独特の世界観とパフォーマンスで注目を集める。その後、テレビ出演が減少した時期を経て、歯に衣着せぬ発言や独自のお笑い哲学が再評価され、再ブレーク。2026年11月時点ではレギュラー番組12本を抱える。20年以上にわたる地下芸人時代を経験し、後輩芸人たちにも大きな影響を与えている。

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