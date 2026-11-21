「僕の今の奥さんがまさにそうだった」――お笑い芸人の劇団ひとりが、20日に放送・配信されたHulu×日本テレビの恋愛リアリティ番組『星の見える町で』(日本テレビ系 毎週金曜24:30～ ※20日深夜は24:40～、Hulu完全版は同18:00配信)の第6話で、妻・大沢あかねとの初デートを回想。結婚につながる予感があったことを明かした。

劇団ひとり

大沢あかねとの初デートは「リラックスして楽しかった」

同番組は、都会での暮らしに生きづらさを感じる女性たちが、長野県で地元に根を張って暮らす男性たちと出会い、「恋」と「移住」に向き合う恋愛リアリティ番組。劇団ひとり、内田有紀、渋谷凪咲がスタジオで恋の行方を見守っている。

第6話では、これまで天然な発言で女性たちからなかなか相手にされなかったリンゴ農園の虎千代さんに、ひとみさんが「虎さまが気になる」と告白。ひとみさんの思いを受け止めた虎千代さんも彼女に好意を伝え、2人は両想いのような雰囲気となった。

虎千代さんの変化に渋谷が「虎ちゃんが自然体だった」と驚くと、内田は、女性たちが恋愛相手について「楽な人といることがいい」「自分が出せる人がいい」と話していたことに言及。すると、ひとりは「僕の今の奥さんがまさにそうだった」と、妻・大沢あかねとの交際当時を振り返った。

ひとりは「素敵だなと思う人とデートしても、緊張してカッコつけて、あまり楽しくなかったけど、奥さんとのデートはそうは思わなかった」と告白。「リラックスして初回から楽しかった。もしかして結婚するってこういう人なのかなって」と、結婚につながる予感があったことを明かした。

いじめのトラウマ抱える女性、“友だち”の言葉に涙

一方、虎千代さんとひとみさんの関係が進展する前には、女性たちの友情が深まる場面もあった。

ひとみさんは当初、宏充さんに一途な思いを寄せているように見えたが、「宏くんは素敵だけど、その先が見えない。虎さまは、昨日発した言葉が私と似ていて。頭から抜けなかった」と心境の変化を告白。ただ、虎千代さんと仲がよかったさとみさんの気持ちを気にかけていた。

そんなひとみさんに、さとみさんは「私たちはいま友だちだけど、それはそれ、これはこれ」と、恋を応援する姿勢を見せた。

過去にいじめを受けたトラウマを抱えるひとみさんは、“友だち”という言葉に思わず涙。「本当は恋愛の話をするのは嫌い。人が怖いし嫌い」と打ち明けながら、「だけど、この数日、みんなと一緒にいて、すごく好きになった。さらけ出していいんだと思った」と、共同生活で生まれた心境の変化を語った。

こうした女性たちの関係性に、ひとりは「もっと女性同士のバトルがあるのかと思ってた。バチバチしてるイメージ」と意外そうな様子。渋谷が「長野や自然がそうさせるんですかね」と話すと、ひとりも「回を追うごとにキレイになってる」と感心した。

さらに、虎千代さんとひとみさんの恋を後押ししたさとみさんについて、渋谷が「手放したくない気持ちになっているのでは」と本心を疑うと、ひとりは「違うって、弟分なんだよ!」と反論。渋谷は中島みゆきの「悪女」を引き合いに自説を曲げず、ひとりも「勝手にドラマ作らないで!」と応酬した。

また、さとみさんは、サウナで恋愛観について深く語り合った達也さんに、ふみかさんへの思いを直球質問。かつて移住への考え方の違いからふみかさんと距離を置いていた達也さんだったが、「ただの友だちではない」と、気持ちの変化を明かした。

ひとりは「理屈でこの恋に介入するかどうか迷うところだと思うけど、情熱的な恋をしたらそんなの関係ない」と、自身の恋愛観を語っていた。