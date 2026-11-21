世界最高峰のバイクレース「MotoGP」で活躍する小椋藍選手が、きょう21日に放送される日本テレビのドキュメンタリー番組『100h・REC(ハンドレッド・レック)』(16:25～16:55)に登場。日本GP直前に左手を骨折するアクシデントに見舞われながらも、復活を目指す姿に密着する。

小椋藍選手

年間チャンピオンも狙える位置にいたが…

同番組は、超一流アスリートの“側近”が100時間にわたってカメラを回し、普段のメディア取材では踏み込むことのできない素顔や本音、挑戦の舞台裏を捉えるドキュメンタリー。

今回密着するのは、日本人史上最高のレーサーとの呼び声も高い小椋選手。カメラを託されたのは、20年前から小椋選手のコーチやメカニックを務める父・正治さんだ。

小椋選手は今シーズン、オランダGPで日本人としてMotoGPクラス史上3人目となる優勝を達成。一時はランキング2位につけ、年間チャンピオンも狙える位置にいた。

しかし、注目の日本GPを前にしたトレーニング中、左手を骨折する大けがに見舞われる。

「時間をかけて直すしかない。無理なら無理でそれを受け止めなければ」

突然の試練に直面しながらも、復活を目指す小椋選手。そして迎えた日本GPでは、父・正治さんが現役時代に着用していたヘルメットのデザインを復刻したものを用意していた。

「俺、今週これで走るから」

その言葉には、日本GPに懸ける思いと、長年にわたって自身を支えてきた父への特別な気持ちが込められていた。

番組では、父が撮影した至近距離の映像を通じて、小椋選手がけがと向き合い、再びレースに挑むまでの舞台裏を追う。さらに、レーサー人生を揺るがす家族に起きた過去の大事件にも迫り、親子の絆や小椋選手の知られざる素顔を描き出す。

ナレーションは、King ＆ Princeの高橋海人が担当する。

高橋海人