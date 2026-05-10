圧倒的な歌唱力を誇る18歳の新星が、“制御不能”に――。ONE LOVE ONE HEARTの藤咲碧羽が、きょう10日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『千鳥の鬼レンチャン』(毎週日曜19:00～)で「サビだけカラオケ」に初参戦。100回記念の大舞台で、実力派シンガーと天然キャラのギャップを爆発させる。

ONE LOVE ONE HEARTの藤咲碧羽

今回は、番組の節目となる第100回放送。個性豊かな実力者たちが、人気企画「サビだけカラオケ」に挑む。

中でも注目は、オーディションを勝ち抜いた18歳の期待の新星・藤咲。圧倒的な歌唱力を誇る一方で、挑戦の中では“制御不能”とも言えるテンパりキャラが覚醒し、番組スポットでは「新たな逸材現る」と予告されている。

初参戦ながら、100回記念という大舞台でどこまでレンチャンを伸ばせるのか。確かな実力と予測不能なキャラクターのギャップが、スタジオの千鳥とかまいたちを大いに沸かせることになりそうだ。

そのほか、腹話術界のレジェンド・いっこく堂は「全曲腹話術での鬼レンチャン達成」という過酷な壁に再挑戦。女性最高記録保持者の歌姫・chayは、山内健司(かまいたち)から「うそつき」呼ばわりされてきた屈辱を晴らすべく、並々ならぬ覚悟で歌唱に臨む。

さらに、細シャ、細魚、木山…と改名を繰り返してきたスティーブ・魚ズは、自己ベスト更新による「木山裕策」の名前奪還を目指して参戦する。

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