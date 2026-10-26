フォークデュオ・HONEBONEが25日、フジテレビ系バラエティ番組『千鳥の鬼レンチャン』(毎週日曜19:00～)の「サビだけカラオケ」放送終了後に生配信を実施。ボーカルのEMILYが、番組への再挑戦を目指してワンマンライブの完売を視聴者に呼びかけ、“あいみょんリベンジライブ”の開催も宣言した。

あいみょん「君はロックを聴かない」で失敗

昨年の初出演で9レンチャンを記録したEMILYは、今回、10曲連続成功を目指して再挑戦。しかし、6曲目のあいみょん「君はロックを聴かない」で失敗し、5レンチャンという結果に終わった。

その放送終了後、EMILYとギターのKAWAGUCHIは生配信を開始。11月8日に東京・ヒューリックホール東京で開催する、HONEBONEのワンマンライブ「やってやろうぜ、わたしたち。」のチケット販売を、視聴者に猛烈にアピールした。

EMILYは「この鬼レンチャンの勢いで売り切ったら多分もう一回出れんのよ」と期待を込め、「売り切りましたっつって、もう一回レンチャンさせてくださいっつって」と、番組への再挑戦を見据えた。

また、放送を振り返ってKAWAGUCHIが「千鳥さんもかまいたちさんも優しかったね」と話すと、EMILYも「本当にね。ありがたいよね。私たちのそういう活動を否定しないで」と感謝した。

「テレビもいいけどHONEBONEのライブの迫力がすごい」

生配信では、初めてHONEBONEを知ったという視聴者にも「次回もし私を鬼レンチャンで見たいなら、11月8日の日曜日、ワンマンライブあるんで、これをまず完売させましょう、みんなで」と呼びかけるなど、再出演に向けた熱意を見せた。

そんな中、視聴者から「(放送で予告した)あいみょんリベンジライブはいつですか?」という質問が寄せられると、EMILYは「まず11月8日のライブ終わってからだね」と回答。

KAWAGUCHIが「それを完売したら」と条件を提示すると、EMILYも「完売したらやるわ」と即答し、KAWAGUCHIも「完売したら絶対にやります」と約束した。

EMILYは「カバーではなくオリジナル曲を聴きたい」というコメントにも応え、KAWAGUCHIは「テレビもいいけどHONEBONEのライブの迫力がすごい」とアピール。

テレビ出演の反響をワンマンライブにつなげ、さらなる飛躍を目指すHONEBONE。EMILYは「正直、ふざけた気持ちで鬼レンチャンやってないです」と真剣な思いものぞかせながら、最後まで視聴者にライブへの来場を呼びかけていた。