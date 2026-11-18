Vシネクスト『超宇宙刑事ギャバン インフィニティVSライヤ』(2026年12月11日より期間限定上映)の完成披露上映＆舞台挨拶が11月17日、東京・新宿バルト9で開催された。

同イベントでは、主演を務める長田光平、安井謙太郎をはじめとするメインキャストと福沢博文監督がステージに登場。個性的なヒーローが作品世界を超えてクロスオーバーを果たす「PROJECT R.E.D.」第1弾『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』最終話の「その後」を描いた本作のお楽しみポイントや、撮影の日々を通じて深まったキャスト同士の絆について語り合った。

3役務めた長田光平「弩城怜慈が迷子に」、安井謙太郎ダブル主演に喜び

MC(宮島咲良)の呼び込みにより、宇宙刑事ギャバン・インフィニティ/弩城怜慈役の長田光平、宇宙刑事ギャバン・ライヤ/風波駆無役の安井謙太郎、怜慈や駆無たちと対立する惑星アルカムの反政府組織「サバイバーズ」のメンバー・ニトクリス役のえなこ、ランディ役の長妻怜央、カーター役の辻凌志朗、そして福沢博文監督がステージに現われた。

長田光平さん

安井謙太郎さん

えなこさん

長妻怜央さん

辻凌志朗さん

福沢博文監督

長田さんは「PROJECT R.E.D」第2弾『角醒ハンター オメガホーン』にも「鉄壁のレイジ」役で出演していたが、レイジは熱血漢で陽気な怜慈とはキャラが違い、無口で何を考えているかわからないクールな人物像となっていた。現在放送中の『オメガホーン』では、レイジの正体が「ハンターの時代」で潜入捜査を行っている怜慈本人だと判明したが、ほとんど別人のような役作りについては長田もたいへん苦労していたようだった。

マイクを手にした長田は「僕は『オメガホーン』でレイジを演じながら、TTFCのドラマ『よろしくアミーゴ』でぜんぜん違う役をやっていて、怜慈と合わせると3役を務めていました。だからVシネクストの撮影に入ったばかりのときは『弩城怜慈が迷子になりました』って言っていた」と、性格の違ういろいろなキャラクターをほぼ同時に演じなければならない状況についての苦労を明かした。

長田さんの混乱について語る福沢監督

福沢監督は本作でふたたび怜慈を演じる長田について「『超ギャバン』最終回のあと、長田くんは1ヶ月くらい鉄壁のレイジを演じていて、そのあとにこのVシネクストの撮影が始まっているからね。最初は確かに『あれ、弩城怜慈がわからない?』って悩んで、迷子になっていました(笑)」と語った。これに続いて長田は「でも、福沢監督をはじめスタッフの方々とコミュニケーションをとりながら作品に挑んだので、自信をもって怜慈をみなさんにお届けできると思います」と、怜慈のキャラをしっかりつかみなおしてからは全力で怜慈として頑張ることができたと言って、晴れやかな笑顔を示した。

Vシネクスト出演について語る安井さん

風波流の不思議な忍法を使って悪と戦うギャバン・ライヤ/駆無は本作で怜慈の行動を追いかけ、いくつもの次元を渡って活躍する。安井は「メインタイトルにも『ライヤ』を入れていただいて、ありがたいなと思いましたし、緊張しましたね」とさわやかな笑顔でインフィニティとライヤの「ダブル主演」を喜びつつコメントした。長田は安井の言葉を受け「怜慈と駆無との関係性は、テレビシリーズでもここまでしっかりと踏み込んだものはありません。2人がそれぞれの『正義』をぶつけあう熱いシーンも観られます」と、互いに正義を守る好人物でありながら、考え方や正義感の違いによって対立するのではないか? という本作のドラマ展開について語った。

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