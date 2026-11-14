メガハウスは、『ONE PIECE』より「Portrait.Of.Pirates ワンピース “Elevated Boost” ナミ」(19,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2027年5月発送予定。

2027年5月発送予定「Portrait.Of.Pirates ワンピース “Elevated Boost” ナミ」(19,800円)

サイズも時代もバラエティに富んだ「エルバフ編」のキャラクターを続々ラインナップするP.O.P“Elevated Boost”シリーズ。その第三弾として、麦わらの一味より〝泥棒猫〟ナミが完全新規造形で登場する。

〝偉大なる航路〟の複雑な気象や海流を読み解く天才航海士である一方、お金や財宝に目が無いという側面も持つナミ。今回はワイルドながらもセクシーさが魅力の｢エルバフ編｣衣装で、可愛らしくも大人っぽいイメージで立体再現している。

明るい笑顔や抜群のプロポーション、細部まで作り込まれた髪の毛や衣装の質感、高級感を演出するミラー台座などフィギュアとしての見どころも満載。世界中の『ONE PIECE』ファンは勿論のこと、P.O.Pシリーズを初めて購入する人にも自信を持っておすすめ出来る逸品となっている。

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション