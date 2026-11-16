25年に渡り根強い支持を集めてきた特撮SFアクション「時空警察ヴェッカー」シリーズの映画最新作『時空警察ヴェッカー シブヤネクサス』の主演に本島純政、さらに平澤宏々路、長野凌大、小寺結花ら主要キャストの出演が解禁、また2027年2月26日より新宿バルト9ほかで公開することが決定した。

主演は『ガッチャード』一ノ瀬宝太郎を演じた本島純政!

2001年の誕生以来、映像、舞台など多彩な展開を続けてきた「時空警察ヴェッカー」シリーズが、25周年プロジェクトとして、純愛ラブストーリーとタイムトラベルを融合させた新たな物語となってスクリーンに帰ってくる。

本作の主演を務めるのは、「仮面ライダーガッチャード」で主人公・一ノ瀬宝太郎役に抜擢され、その後もドラマ、映画、舞台へと目覚ましい活躍を広げる本島純政。ヴェッカー候補生“朔間凪”役を熱演する。

“真城はな”役には、子役時代から確かなキャリアを重ね、『終点のあの子』への出演や、舞台「千と千尋の神隠し」への大抜擢でも話題を呼んだ実力派・平澤宏々路。

さらに、二人の運命を大きく揺さぶる時空犯罪者・“神威迅”を、ダンスボーカルグループ「原因は自分にある。」のメンバーで俳優としても活躍する長野凌大が演じる。

凪の時空指導官“五十嵐羽海”は、「仮面ライダーカブト 20th 天を継ぐもの」で、新キャラクター天道ヒカル役に抜擢され。俳優とモデルの両分野で今後の活躍が期待される若手の一人、小寺結花が演じる。

監督は「30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい」「束の間の一花」「対岸の家事」など、人物の繊細な感情を描いてきた林雅貴がつとめる。さらに、本作には発表されたキャストのほか、未来を担う注目の若手キャスト陣が多数出演するという。

未来から現代へやってきた時空警察候補生・朔間凪と、自然を愛する大学生・真城はな。歴史を守ることを絶対の使命と信じ、感情の揺れさえほとんど知らなかった凪は、はなとの出会いによって、土の匂い、風の感触、花の美しさ、そして誰かを大切に想う気持ちを初めて知っていく。だが未来の記録が告げたのは、はなが間もなく命を落とすという残酷な運命だった。愛する人の命か、守るべき歴史か。初めて生まれた想いを胸に、凪が選んだ答えとは――。

出演者コメント

本島純政(もとじまじゅんせい)／朔間凪(さくまなぎ)役

本島純政

朔間凪役を演じました、本島純政です!

凪は未来から来た時空警察で、歴史を守ることを何よりも大切にしている人物です。 そんな凪がはなと出会い、今まで知らなかった感情や人を大切に想う気持ちを知っていくなかで、本当に大切なことは何か葛藤しながら変わっていきます。

凪とはながどんな関係になっていくのか。そして二人がどんな選択をして運命に立ち向かっていくか、是非劇場で見届けてください!

平澤宏々路(ひらさわこころ)／真城(ましろ)はな役

平澤宏々路

私が演じた真城はなは動物や植物が好きで鳥やお花とお話しするような、傍から見ると“不思議ちゃん”な女の子です。

台本をいただいた時、感情豊かで動けば効果音が聞こえてきそうだななんてイメージをしました。 こんなに素敵な子をどうやって演じようか考えている時間はとても楽しかったです。 感情の起伏があまりない凪くんとは対照的でその違いから生まれるやりとりも、この作品の見どころの1つです。 初日からたくさんコミュニケーションをとってくださる現場だったので、本当に色々なことを色んな方と相談してひとつひとつ作り上げることができたなと感じています。 “過去は絶対に変えてはいけない”。理解していても、それがなにか大きな変化に繋がるのなら皆さんはどうしますか?

この作品を観て、皆さんなりの答えを見つけていただけたらと思っています。

長野凌大(ながのりょうた)／神威迅(かむいじん)役

神威迅役を演じます。長野凌大です。

時空警察ヴェッカーシリーズに関わることができて光栄です。 僕自身、映像作品の中で本格的なアクションをするのが初めてだったので、お話をいただいた時からドキドキしていました。

作中で常にミステリアスに描かれる迅がどんな目的で登場するのか。迅が抱える葛藤や渇望を描けるように頑張りました。

この作品のアクセントになれたらと思っております。

是非とも劇場でご覧ください。

小寺結花(こでらゆいか)／五十嵐羽海(いがらしうみ)役

小寺結花

「時空警察ヴェッカー」25周年という記念すべき作品に出演が決まったとき、とても嬉しかったです。

今回、初めて本格的なアクションに挑戦致しました。今まで経験したことのない動きや表現が多く、稽古では苦戦することばかりでしたが、アクション部の皆さんに丁寧に指導していただきました。毎回全身が筋肉痛になり、階段を登るのも大変になるほどでしたが、それ以上に新しいことに挑戦する楽しさや、難しさと、表現の仕方を知ることができ、とても貴重な経験になりました。

私が演じる五十嵐羽海が、物語にどのように関わっていくのか、アクションシーンと共にぜひ注目していただけたらうれしいです!

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