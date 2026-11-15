「デビューをするということをなめんな」――14日に放送された日本テレビ系バラエティ番組『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』(毎週土曜23:30～)では、アイドルグループ・＝LOVE(イコールラブ)がデビュー前に経験した過酷な合宿の映像を公開。厳しい指導にメンバーが次々と涙を流す中、当時12歳だった齋藤樹愛羅も必死に食らいついた。佐々木舞香は「あそこで教えてもらって厳しさも教わって今がある」と振り返った。

佐久間大介の助言から「国立いくぞ～」が実現

今回は、デビューから9年を迎えた＝LOVEの魅力を深掘り。スタジオにはメンバーの大谷映美里、佐々木舞香、齋藤樹愛羅、野口衣織が登場し、ゲストのアンガールズ・田中卓志、声優の阿澄佳奈とともにグループの歩みを振り返った。

今年、MUFGスタジアム(国立競技場)での公演で13万2,000人を動員し、楽曲「とくべチュ、して」のTikTok総再生数が24億回を突破するなど、快進撃を続ける＝LOVE。Snow Manより3年早くデビューしていることを知った佐久間は「えー! 先輩なの? まじか、見え方が変わってくるな」と驚いた。

そんな＝LOVEの国立競技場公演を前に、佐久間が指原へあるアドバイスを送っていたことが明らかになった。

それは、観客を盛り上げる際に「国立」という言葉を使うこと。国立競技場での公演を特別な思いで迎えるファンにとって、ステージ上のアイドル本人から会場の名前を呼ばれることには大きな意味があると考えたという。

佐久間の助言は実際のステージに取り入れられ、＝LOVEのメンバーたちは「国立いくぞ～」と観客に呼びかけた。

また、佐々木は、指原からSnow Manの国立競技場公演の映像を見るよう勧められ、参考にしていたことも明かした。

指原莉乃、リハーサル後には長文LINEでアドバイス

番組では、指原の緻密なプロデュースについても紹介された。

メンバーが髪色や髪形を大きく変えたいときには、必ず事前に相談を受けるという指原。ライブ衣装にも細かく目を配り、リハーサル後にはグループLINEに長文のアドバイスを送ることもあるという。

佐々木によると、その内容は「誰々はこうしたほうがいい」「あおりとか、もっと言葉数を少なくしたり」といった具体的なもの。野口からは、指原自ら動画を撮影して送ってくれたこともあると明かされ、佐久間は「まじ?」と驚いた。

さらに、＝LOVEの楽曲の歌詞はほぼすべて指原が手がけているものの、解釈はメンバー自身に任せているという。衣装や映像にはK-POPの要素も取り入れ、メンバーの成長に合わせて女性目線の歌詞を増やすなど、プロデュースの工夫が明らかになった。

デビュー前の厳しい合宿に佐久間「アメとムチがうまいな」

＝LOVEの原点として、デビュー前に行われた3日間の合宿映像も公開された。

当初は遠足気分で参加していたメンバーたちだったが、ダンスレッスンが始まると状況は一変。講師から「全部同じに見える。何の個性も見えない」「あなたたちは絶対に売れません」「デビューをするということを舐めんな」と厳しい言葉を浴びせられ、次々と涙を流した。

当時12歳だった齋藤も「100％になるまで頑張ります」と必死に食らいついていたという。

映像を見た佐久間は「最初から厳しいからこそ、売り出すためのちゃんとしたアイドルを育成しようとしてるんだなって」と受け止め、佐々木も「あそこで教えてもらって厳しさも教わって今がある」と振り返った。

その一方で、合宿の最終日には指原から豪華な弁当の差し入れがあったという。厳しい指導の後に待っていたご褒美に、佐久間は「アメとムチがうまいな」と感心。Snow Manにはこうした合宿がなかったといい、「逆に貴重かもね」と自身の経験との違いを語った。

東京ドームの夢を口にできなくなった時期も

来年1月には、デビュー当初から目標としてきた東京ドーム公演「＝LOVE in TOKYO DOME『全ては＝LOVE』」を控える＝LOVE。しかし、その夢を9年間、ずっと自信を持って語れていたわけではなかったという。

野口は、活動初期こそメンバー同士で「東京ドームに行こう」と話し、ファンにも目標を伝えていたものの、活動を重ねるうちに「まだ私たちじゃいけないな」という思いが強くなり、次第に口にできなくなっていたと告白した。

それだけに、東京ドーム公演の決定は特別なものだったといい、「やっとこの9年間で自信も実力もついてきたんだなって、自覚がついてうれしかったです」と喜びを語った。

番組では、撮影が許可された「カメコタイム」にファンが撮影した写真をSNSで発信する文化や、メンバー1人だけを追いかける公式YouTubeのワンショット動画など、ファンとの距離を大切にする取り組みも紹介。佐久間は「こういうの助かるよね」と共感していた。

TVerでは地上波未公開シーンを含む特別版が無料配信されている。

【編集部MEMO】

＝LOVE

指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ。2017年に結成され、同年9月にメジャーデビュー。大谷映美里、佐々木舞香、齋藤樹愛羅、野口衣織らが所属。2026年にはMUFGスタジアム(国立競技場)公演で13万2,000人を動員。楽曲「とくべチュ、して」がSNSで大きな反響を呼び、2027年1月には東京ドーム公演を予定している。

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