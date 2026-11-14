「あなたたちは絶対に売れません」――デビュー前の合宿で講師から厳しい言葉を浴びせられ、涙を流した＝LOVE。それから9年、国立競技場公演で13万2,000人を動員し、『NHK紅白歌合戦』に初出場するまでに成長したグループの歩みが、14日放送の日本テレビ系バラエティ番組『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』(毎週土曜23:30～)で紹介される。Snow Man佐久間大介がプロデューサーの指原莉乃に送った助言や、東京ドーム公演への思いも明かされる。

現在の活躍につながるグループの原点

2017年にデビューし、今年で9年を迎えた＝LOVE。楽曲「とくべチュ、して」のTikTokでの総再生数が24億回を突破し、今年開催したMUFGスタジアム(国立競技場)でのライブでは13万2,000人を動員するなど、快進撃を続けている。

番組では、そんな＝LOVEがブレークするまでの道のりを深掘り。スタジオにはメンバーの大谷映美里、佐々木舞香、齋藤樹愛羅、野口衣織が登場し、アンガールズの田中卓志も加わって人気の秘密に迫る。

その中で公開されるのが、デビュー前に行われた3日間の合宿映像だ。初日は遠足のようにはしゃいでいたメンバーたちだったが、翌朝、ダンスレッスンが始まると雰囲気が一変。講師から「全部同じに見える。何の個性も見えない」と厳しく指摘され、さらに「あなたたちは絶対に売れません」と言い放たれる。

デビューを目指すメンバーたちが涙を流した“地獄の合宿”。番組では、当時の映像を通して、現在の活躍につながるグループの原点を振り返る。

指原莉乃の徹底したプロデュース術 佐久間大介が送った助言も

厳しい合宿を経てデビューした＝LOVEの成長を支えてきたのが、プロデューサーの指原だ。

メンバーが髪色や髪形を大きく変えたいときには、まず指原に相談。ライブのリハーサル後には、気づいた点をびっしりと書き込んだメッセージがグループLINEに届き、時には自ら動画を撮って指導することもあるという。

衣装や映像制作ではK-POPも参考にし、メンバーの成長に合わせて女性目線で描く楽曲も増加。現在ではファンの半数以上が女性だという。

また、国立競技場公演を前に、佐久間が指原に助言していたことも明らかになる。

佐久間が勧めたのは、客席をあおる際に会場名を口にすること。実際の公演では、＝LOVEのメンバーが「国立いくぞ～」と声を上げたという。

一方、佐々木によると、指原の提案で、同じ会場に立ったSnow Manのライブ映像も参考にしていたそう。国立競技場という大舞台に臨むにあたり、Snow Manのパフォーマンスもお手本となっていたことが語られる。

佐久間大介、推し声優に「全然俺に興味ない」

今回、＝LOVEの魅力を案内する“おしつじさん”として登場するのは、声優の阿澄佳奈。

阿澄は、出産時の陣痛に耐える中、＝LOVEの楽曲をお守り代わりにして乗り切ったというほどの熱烈なファンだ。

そんな阿澄を以前から推していた佐久間だったが、本人を目の前にしても＝LOVEへの愛が止まらない様子に、「全然俺に興味ない。イコラブにしか興味ない」と苦笑いする。

さらに番組では、＝LOVEが2027年1月に開催する東京ドーム公演への思いも紹介。

東京ドームは、メンバーたちがデビュー当初から夢見てきた舞台。しかし、そこに至るまでには、その夢を口にできなくなった時期もあったという。

野口は、当時の「まだ私たちじゃいけないな」という心境を告白。公演決定を振り返り、「やっとこの9年間で自信も実力もついてきたんだなって、自覚がついてうれしかったです」と感慨を語る。

デビューから9年を経て、念願の東京ドーム公演へと歩みを進めた＝LOVE。佐久間と日村は、その魅力をどのように受け止めるのか。

なお、放送後にはTVerで地上波未公開シーンを含む特別版が無料配信される。