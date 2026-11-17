元プロ野球選手の高木豊氏が、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で公開された動画「【緊急提言】『功労者に冷たい!?…当たり前の決断?』戸柱FA権利行使/山本祐大トレード/昨年は桑原がFA行使! DeNAの現状はどうなってるのか? 高木の見解を語ります!」に出演。DeNAの選手への接し方について、自身の見解を語った。

高木豊氏がDeNAの選手への接し方について語る

DeNAの戸柱恭孝のFA権行使や、昨年の桑原将志のFA権行使などが話題になると、「ある程度、先が見えてくるような感じだと、(球団側が)冷たいんかなと思っちゃう節はあるよね」「松尾が出てきた。古市も使える目処が立ったみたいなことから考えると、戸柱には冷たい感じなのかなという。想像しかできないけど」と率直な印象を語った高木氏。

また、森藤恵美が「今ファンの間で言われているのは、山本祐大選手を出したことから、いろんなことが始まってるし、それ以前の桑原選手の時から、何か今、ベイスターズの中で、選手の中でも、上のほうでも何かあるのかなっていう」と尋ねると、「球団としたら、新陳代謝を図りたいっていうのはね、分かるんだよね」と理解を示し、「ある程度先が見えてる選手に対しての、やっぱり金額的な釣り上げだとか、そういうことは行わない」「これはやっぱり経営者としては当然なんだよ」と説明した。

一方で、「やっぱり実績がある選手に対して、どう扱うかによっては全然違うんだよね」とも指摘。「そこら辺が俺、なんかこう下手なんじゃないかなっていうような気がするよ」と疑問を呈した。

また、桑原について、「俺、桑原とはあいつが入団した時からの付き合いで」「やっぱり彼は心なんだよね。熱いやつなんだよ」と語り、「熱いやつにはそれ以上の熱さを持って接したら、絶対にね、出るなんて言わない。事務的に言ったら一番嫌うんだよ」と自身の考えを明かした。

さらに、戸柱についても「戸柱もどちらかというと熱い男なんだよ。やっぱり正義感が強いというかさ。間違ったことは嫌いなんだよね、人として」と評し、「経営者として接するよりは職人として接するほうが、やっぱり戸柱の心は打てるよな」と持論を展開。「そういうところまでやっぱりちょっと考えないとさ、数字並べられたってね、通じるもんじゃないよ、ここら辺は」と訴えた。

その上で、球団と選手の関係について「数字には熱がないよね」と話し、「人の心がやっぱり欲しいんじゃないかなっていう」と推察。「誠意はもちろん持ってると思うよ。持ってると思うけど、伝わりにくさがあるっていうことなんじゃないのかなっていうような気がするよな」と語っていた。