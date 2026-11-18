元プロ野球選手の高木豊氏が、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で公開された動画「【中日工藤野球】パイプ椅子効果で根尾昂の覚醒はあるのか?”注意点はある!!”コーチが今勉強しなければ危険! 工藤監督の秋キャンプについて語る!」に出演。中日・工藤公康監督による根尾昂への指導について、自身の見解を語った。

工藤公康監督

工藤公康監督による根尾昂への指導について高木豊氏が語る

この動画では、工藤監督が秋季キャンプで投手陣を熱心に指導していることが話題に。根尾に約50分間のマンツーマン指導を行い、工藤監督が「伸びしろがたくさんあります」などと評価し、良い感覚で投げられた球をいかに続けていくかが重要だと語ったことを紹介した。

こうした指導について、高木氏は「見てると、理にかなった投げ方をさせようとしてるよね」と分析。「現代の野球っていうのは、どちらかというと立ち投げっぽいのが多いよね」と話し、工藤監督の指導については「昔の投げ方というか、そういうことをずっと教えてるというね。そんな感じがするよね」と印象を明かした。

さらに、投手にパイプ椅子を使った指導を行っていることにも触れ、「椅子に座り込むような感じで下半身を粘って、あそこに持ってけみたいな感じですよ」と説明。そうすることで「中日のピッチャーっていうのは、より球持ちが良くなるというか、バッターの手元で離れるようになるというか」と、指導によって期待される変化を語った。

その後、根尾の来季の飛躍について話題が及ぶと、高木氏は「これで開花したら、今まで携わってきたやつは何をしてたんかなって思うよね」と率直な意見を述べていた。