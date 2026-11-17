元プロ野球選手の高木豊氏が、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で公開された動画「【中日工藤野球】パイプ椅子効果で根尾昂の覚醒はあるのか?”注意点はある!!”コーチが今勉強しなければ危険! 工藤監督の秋キャンプについて語る!」に出演。工藤公康監督による中日の秋季キャンプでの指導について、自身の見解を語った。

工藤公康監督

中日のコーチ陣に求められることを高木豊氏が指摘

中日の工藤監督が秋季キャンプで投手陣を熱心に指導していることが話題になると、高木氏は、工藤監督が守備練習での本塁送球についても指摘したことに言及。「だってこの前のノックだってさ、ホームにそんなゆっくりした球投げんのかって。(指摘された選手も)初めて多分言われたと思うんだよ」と推察した。

その上で、「だから、大変なのは選手じゃなくて、やっぱりコーチが学んどかなきゃいかんっていうことだよね」と指摘。「パイプ椅子(の練習)だって、監督がいつも椅子を引くわけにいかんからさ」と話し、「やっぱり理論もしっかり監督と話し合って、どういう理論なのかって。それはもちろん吉見とかも理論はちゃんとあると思うけども、そのすり合わせとかないと、もうみんなが空中分解するよっていうことだよね」と警鐘を鳴らした。

さらに、「監督の言うことがやっぱり一番なんだよ、チームはね。その次にコーチの言うこと。でもそのコーチの言うことも監督の言うこともバラバラであれば、もう何もならないということだからね」と説明。「それはやっぱりしっかり話をすり合わせて聞いとくほうがいいよね」と、指導方針を共有する重要性を説いた。

また、工藤監督が積極的に選手を指導する姿勢についても、「バンバン教えに行ってるよね。自らが」と話し、「やっぱりね、教えたほうがいいんだよ、ちゃんと。ちゃんとした理論をね、話をして説得するんだったら、その理論がどういうものかっていうのをやらしてみるとか、そういうのはね、やっぱり必要なんだよ」と自身の考えを明かしていた。