元プロ野球選手の赤星憲広氏が、YouTubeチャンネル『ytv阪神応援チャンネル「トラトラタイガース」』で公開された動画「【野手編】タイガース攻撃陣が抱える山積みの問題について。」に出演。佐藤輝明のメジャー挑戦による不在が想定される来季の阪神について、自身の見解を語った。

赤星憲広氏

赤星憲広氏が阪神の攻撃陣の課題について語る

佐藤のメジャー挑戦に触れ、「(DH制で)厳しい中に佐藤輝明選手がいなくなるっていうことを考えると、なかなか来年は先が見えない、大変なシーズンになるかなと。もちろん立石選手が第一候補であるのは間違いないとは思うんですよ。ただ、やっぱり今年の感じだと厳しいと思いますし」と率直な印象を語る赤星氏。

続けて、「ある程度の成績を残してくれれば、もうサード立石っていう形が決まればね、埋まれば、あとはDHとか代打問題だけで済むんですけど」と説明し、「レフト、ショート、サード、DH、代打って、どんだけ問題あんねんっていう」と攻撃陣の課題を指摘する。その上で、「このオフでね、どれだけ動きが見られるか。あとはやっぱりそのキャンプでどれぐらい期待できる選手たちが出てこれるのかっていうところだとは思う」と話した。

さらに、佐藤が抜けることによる影響について、赤星氏は「佐藤選手1人だったら、みんなでね、少なからずそのホームランの数を補えないにしても、みんなで分散してそこの部分を補うっていうことは可能なことはできるかもしれないけど」と述べる一方、DH制導入によって新たな戦力も必要になることも改めて挙げ、「ちょっと来年はだからそういう意味で言うと得点力含めてね、その後ろを打ってた大山選手とか、前打ってた森下選手とかがかなり負担にはなると思うので。森下選手も今年以上の成績を残そうと思ったら相当大変じゃないですか」と阪神の置かれる現状を解説していた。