回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」はこのほど、「おこさまメニュー」のリニューアルを実施。11月26日より、新たに「おこさま しょうゆラーメン」を加えるほか、おこさま向けのセットメニューを新しい内容で提供する。

今回、新たに登場する「おこさま しょうゆラーメン」は、定番メニューの「醤油ラーメン」に、かまぼことほうれん草をトッピングし、シンプルに仕立てたおこさま向けのラーメン。単品のほか、ポテトと果汁100%アップルジュースを組み合わせたセットも登場する。

また、麺を短くカットしてある「おこさまうどん」も、単品に加え、ポテトと果汁100%アップルジュースを組み合わせたセットメニューをラインアップ。いずれも価格は、単品が297円～、セットが462円～となっている。

このほか、カレーライスとポテト、果汁100%アップルジュースを組み合わせた「おこさまセット 新幹線カレーとポテト&ジュース」(462円～)や、7カ月頃から食べられるベビーフードの「おさかなの炊き込みご飯(雑炊)」(297円～)もラインアップされている。

なお、いずれも店内飲食限定メニューとなっており、「おこさまうどん」「おこさま しょうゆラーメン」および各セットメニューには、店内のカプセルトイを楽しめるコインが付いている。

※「ベビーフード おさかなの炊き込みご飯(雑炊)」にはカプセルトイコインは付かない。

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了の場合がある。

※一部店舗では、取り扱い商品や価格が異なる。

※掲載写真はイメージ。