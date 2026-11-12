回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」は11月26日より、長野県産りんごを使用した冬の贅沢スイーツ2品を、かっぱ寿司全店にて定番メニューとして販売する。

今回登場するのは、長野県産りんごを使用した「冬の贅沢りんごのプレミアムプリンパフェ～長野県産りんご使用～」と「冬の贅沢りんごのせ クリームケーキ～長野県産りんご使用～」2品。

「冬の贅沢りんごのプレミアムプリンパフェ～長野県産りんご使用～」(528円～)は、長野県産りんごを使用したソースに、かっぱ寿司のプレミアムプリンやホイップなどを組み合わせた一品。りんごの華やかな香りやシャキッとした食感、甘みと酸味を、プリンのなめらかな口どけとともに楽しめる。価格は528円～。

「冬の贅沢りんごのせ クリームケーキ～長野県産りんご使用～」は、長野県産りんごを使用したソースとクリームを組み合わせ、りんごの風味を楽しめるケーキに仕上げた一品。価格は253円～。

また、同日より、醤油の香ばしさとキャラメルの甘みを合わせた、かっぱ寿司オリジナルのアイスにホイップを添えた「ちょこっと醤油キャラメルアイス&ホイップ」も110円～で販売される。

※一部店舗では、取り扱い商品や価格が異なる場合がある。

※天候・入荷状況・売れ行きなどにより、品切れまたは販売終了となる場合がある。

※掲載写真はイメージです。