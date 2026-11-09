回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」は11月9日より、かっぱ寿司初となる「かっぱの福袋2027」の事前予約を、特設サイトにて実施する。

「かっぱの福袋2027」は、“新しい年も、かっぱ寿司をより身近に感じ、さらにお楽しみいただきたい”という思いを込めて、「オリジナルミニトートバッグ」や「オリジナル手ぬぐい」といった日常で使える限定グッズと、おうちの食卓で楽しめる「オリジナル醤油3本セット」や「かっぱ茶(30g)」、さらに、かっぱ寿司の店内飲食で利用できる合計3,500円分の特別クーポン12枚を一袋に詰め合わせた福袋。税込3,500円で販売される。

「オリジナルミニトートバッグ 」は、普段使いしやすいサイズ感で、ランチバッグとしてはもちろん、ちょっとしたお出かけやサブバッグなど、さまざまなシーンで活躍するトートバッグ。おすしをモチーフにした、かっぱ寿司ならではのオリジナルデザインとなっている。

「オリジナル手ぬぐい 」は、まぐろやサーモン、えびなどのおすしを、波模様の中に散りばめたデザインとなっており、手ぬぐいとしてはもちろん、キッチンクロスやランチョンマットなど、日常のさまざまな用途で楽しむことができる。

「かっぱの福袋2027」の予約期間は11月9日11時～11月30日23時59分まで。特設サイトで受け付け、1回の注文につき2袋まで予約できる。受取期間は12月26日～2027年1月11日。販売予定数量は約2万袋で、予定数量に達し次第受付終了となる。

※掲載写真はイメージ。

※商品代金は商品受け取り時に店舗にて支払いとなる。

※店舗での事前予約は実施していない。