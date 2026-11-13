セブン‐イレブン・ジャパンは11月17日より、「ホイップ好きのためのプリンケーキ」(388.80円)と「まぜまぜスイーツ アサイーヨーグルト わらびもち入り」(429.84円)を、セブン‐イレブン店舗で順次発売する。

「まぜまぜスイーツ ほうじ茶ラテ わらびもち入り」(429.84円)、「まぜまぜスイーツ アサイーヨーグルト わらびもち入り」(429.84円)、「ホイップ好きのためのプリンケーキ」(388.80円)

今回発売する2品は、仕事や家事を終えた後の「自分時間」に、リラックスして楽しめるスイーツとして開発された。

ホイップ好きのためのプリンケーキは、プリンの上に、ふんわりとしたホイップクリームをたっぷりと盛り付けたケーキ仕立てのスイーツ。プリンの甘さとほろ苦いカラメル、口どけのよいホイップクリームが調和し、ひと口ごとに贅沢な味わいが広がるという。茨城県、栃木県、群馬県、沖縄県を除く全国で発売する。

「まぜまぜスイーツ アサイーヨーグルト わらびもち入り」(429.84円)

まぜまぜスイーツ アサイーヨーグルトは、隠し味にバナナピューレを加えたぷるぷる食感のアサイーわらびもちに、コクのあるアサイーヨーグルトミルククリーム、さっぱりとしたヨーグルトホイップを重ねた。全体をストローでまぜながら食べることで、ひと口ごとに異なる味わいを楽しめる新感覚のカップスイーツ。北陸、東海、沖縄県を除く全国で発売する。

「まぜまぜスイーツ ほうじ茶ラテ わらびもち入り」(429.84円)

また、10月27日より「まぜまぜスイーツ ほうじ茶ラテ わらびもち入り」(429.84円)も北陸、東海、沖縄県を除く全国で販売している。ホイップクリームととろみのあるほうじ茶ラテ、ぷるぷる食感のほうじ茶わらびもちを組み合わせたスイーツ。