ロッテは11月13日、「コアラのマーチ＜with EXILE＞」を11月24日に全国で発売すると発表した。内容量は48gで、価格はオープン。想定小売価格は183円前後となる。

結成25周年を記念し、14人がコアラに

同商品は、EXILEの結成25周年を記念した初のコラボレーション商品。11月14日から開催される25周年記念ライブ「“EXILE 25th ANNIVERSARY BEST LIVE” 〜LDH PERFECT YEAR 2026〜」を盛り上げるべく企画した。

ライブに出演する現メンバー11人に、オリジナルメンバーのMATSU、ÜSA、MAKIDAIを加えた計14人が、コアラのマーチの絵柄になって登場する。

14人のコアラをデザインした限定パッケージの一例

名前入りや全身など、ビスケットの絵柄は全42種類

ビスケットの絵柄は、14人それぞれを「ひらがなの名前入り」「ローマ字の名前入り」「全身」の3パターンで描いた全42種類。髪型や表情、衣装など、各メンバーの特徴を捉えて描き起こした。

サクサクのビスケットの中にチョコレートを閉じ込めた、定番のチョコレート味となっている。

14人を描いたビスケット絵柄の一部

ATSUSHIやAKIRAも、コアラになった感想を紹介

ATSUSHIは、子どもの頃から食べていたコアラのマーチに自分のキャラクターが登場することは想像していなかったとし、笑顔で食べてもらうのが楽しみだとコメントしている。

橘ケンチは、子どもの頃によく食べたお菓子のトップ3に間違いなく入ると振り返り、「まゆげコアラ」を探して何度も食べ、一度だけ出会えた思い出を紹介した。

AKIRAは、ヒゲのついた自身のコアラを探して楽しんでほしいと呼びかけている。

「コアラのマーチ＜with EXILE＞」の商品概要

商品名：コアラのマーチ＜with EXILE＞ 発売日：2026年11月24日(火)

発売地区：全国

内容量：48g

価格：オープン価格(想定小売価格183円前後)

味：チョコレート味

ビスケットの絵柄：全42種類(14人×3パターン)

限定パッケージ：全5種類

黒と金を基調とした限定パッケージの一例

お気に入りのメンバーを探す楽しさも

ロッテは、ビスケットの絵柄を見つける楽しさに、お気に入りのメンバーを探す楽しさを掛け合わせた商品と説明する。見つけた絵柄を仲間と共有するなど、EXILEの25周年を楽しむきっかけとして提案している。