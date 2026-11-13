ケンタッキーフライドチキンは11月11日から、全国の店舗およびKFCネットオーダーにて、クリスマスメニューの予約受付を開始する。今年は新作のグラタンやチョコレートムースケーキを含む「パーティバーレル」をはじめ、ローストチキンやクリスマス限定のチキンなど、バラエティ豊かなメニューを取りそろえる。

また、12月13日までの予約で「パーティバーレル」が500円引きになる「Xmas早割」や、混雑を避けた時間帯に受け取るとバーガーの無料引換券がもらえる「オフピーク予約」も実施する。

新作グラタンとチョコケーキ入りの「パーティバーレル」

今年の「パーティバーレル」は、定番のオリジナルチキンに加え、新登場の「濃厚マッケンチーズグラタン」と「チョコレートムースケーキ」をセットにした2種類を用意する。

「パーティバーレル オリジナル」(5,990円)は、オリジナルチキン8ピースに、濃厚マッケンチーズグラタンとチョコレートムースケーキを組み合わせたセット。「パーティバーレル バラエティ」(5,990円)は、オリジナルチキン4ピースに加え、濃厚マッケンチーズグラタン、チョコレートムースケーキ、チキンテンダー2ピース、ビスケット2個を詰め合わせている。

パーティバーレル オリジナル、パーティバーレル バラエティ

「濃厚マッケンチーズグラタン」は、創業者カーネル・サンダースの蝶ネクタイをモチーフにしたリボン型パスタのファルファッレを使用。アメリカの家庭料理「マッケンチーズ」をイメージし、ゴーダチーズ、モッツァレラチーズ、レッドチェダーチーズの3種類を使った濃厚なチーズソースに、燻しベーコンをトッピングした。

「チョコレートムースケーキ」は、ココアスポンジになめらかなショコラムースを重ねた一品。チョコグラサージュでコーティングし、星型のクリームにフランボワーズフリゼとピスタチオを飾っている。直径は約17cm。

クリスマスの食卓を彩る「五穀味鶏」シリーズ

銘柄鶏を使用した「五穀味鶏」シリーズも登場。「五穀味鶏 ローストレッグ」(1,890円)は、骨付もも肉をガーリックとハーブで香ばしく焼き上げたローストチキン。「五穀味鶏 胸肉ロースト」(1,990円)は、えびときのこが入ったチーズ入りのクリームソースを鶏肉の中に詰めた一品で、ホワイトソースをかけて楽しめる。どちらも温めると、よりおいしく味わえるという。

人数や好みに合わせて選べる「クリスマスパック」

クリスマス限定の「バーベキューチキン」や「チキンテンダー」などを組み合わせた「クリスマスパック」は、全6種類をラインアップする。

「クリスマスパック ペア」(3,090円)は、オリジナルチキン2ピース、バーベキューチキン、チキンテンダー2ピース、ナゲット5ピースのセット。「クリスマスパック S」(3,550円)は、オリジナルチキン4ピース、チキンテンダー4ピース、ナゲット10ピースを詰め合わせた。

「クリスマスパック A」(5,790円)は、オリジナルチキン4ピース、バーベキューチキン2ピース、チキンテンダー4ピース、ナゲット10ピース。「クリスマスパック B」(4,290円)は、バーベキューチキン2ピース、チキンテンダー4ピース、ナゲット10ピースの組み合わせとなっている。

「クリスマスパック C」(5,490円)は、バーベキューチキン3ピース、チキンテンダー6ピース、ナゲット10ピースをセットにした。さらに、バーベキューチキン、チキンテンダー2ピース、ナゲット5ピース、ポテト(L)を組み合わせた「バーベキューチキン コンボ」(2,890円)も用意する。

サイドメニューを詰め合わせたBOX・パック

サイドメニューを中心に楽しめる「サイドBOX・パック」も販売する。「ビスポテBOX」(1,860円)はビスケット3個とポテトBOX、「ナゲポテBOX」(1,860円)はナゲット10ピースとポテトBOXを組み合わせた。

バーベキューチキン付きのセットとして、「バーベキューチキンつき ビスポテBOX」(2,990円)と「バーベキューチキンつき ナゲポテBOX」(2,990円)も登場する。前者はバーベキューチキン、ビスケット3個、ポテトBOX、後者はバーベキューチキン、ナゲット10ピース、ポテトBOXのセット。

そのほか、チキンテンダー4ピース、ナゲット10ピース、ポテトBOXを詰め合わせた「ポテトパック」(2,990円)、チキンテンダー4ピース、ナゲット10ピース、ビスケット3個をセットにした「ビスケットパック」(2,990円)も用意する。

クリスマス限定チキンや定番サイドも単品で

クリスマス限定のサイドメニューは単品でも販売する。特製のタレに漬け込んだ骨付もも肉を香ばしく焼き上げた「バーベキューチキン1ピース」(1,350円)は、温めるとよりおいしく楽しめるという。

にんにく醤油で下味をつけたやわらかなむね肉をサクッと揚げた「チキンテンダー1ピース」(320円)と「チキンテンダー4ピース」(1,280円)のほか、「ナゲット10ピース」(960円)、「コールスロー(M)3個」(1,170円)、「ビスケット3個」(870円)、「ポテトBOX」(990円)もラインアップ。

さらに、燻製の香りを楽しめる「スモークチキンハーフ スタンダード」(1,890円)と「スモークチキンハーフ パストラミ」(1,990円)も販売する。

サイドメニュー

サイドメニュー

一部店舗限定の「11スパイスチキン」や「辛口ローストレッグ」

一部店舗では、新メニューとして「11スパイスチキン」と「辛口ローストレッグ」も登場する。

「11スパイスチキン」(320円)は、KFCの看板商品「オリジナルチキン」と同じ11種類のハーブ＆スパイスで味付けしたチキン。香り豊かな味わいが特徴で、「11スパイスチキン4ピース」(1,280円)も用意する。

「辛口ローストレッグ」(1,440円)は、刺激的な辛さと食べ応えが特徴の一品。いずれも一部店舗限定で販売する。

「Xmas早割」と「オフピーク予約」も実施

12月13日までに「パーティバーレル オリジナル」または「パーティバーレル バラエティ」を店頭またはKFCネットオーダーで予約すると、通常価格5,990円のところ、500円引きの5,490円で購入できる「Xmas早割」を実施する。

また、KFCネットオーダー限定で「オフピーク予約」も実施。12月19日から12月23日までの全日、12月24日・25日の13時までと20時以降に対象商品を受け取るよう予約すると、対象商品1点の購入につき「デジタルバーガーお試し券」が1枚もらえる。

対象商品は、「パーティバーレル オリジナル」「パーティバーレル バラエティ」「クリスマスパック ペア」「クリスマスパック S」「クリスマスパック A」「クリスマスパック B」「クリスマスパック C」。特典の引き換え対象は「オリジナルチキンバーガー」または「和風チキンカツバーガー」のいずれかで、2027年1月6日から3月31日までKFCネットオーダー限定で利用できる。なお、特典の対象となるのは12月18日までに予約した人。

クリスマスメニューの予約は、KFCネットオーダーまたは店舗店頭で受け付ける。ネットオーダーでの予約受付は11月11日から開始。店頭での受付開始時期は店舗によって異なり、いずれも予定数量に達し次第終了となる。商品受け取り期間は12月19日から12月25日まで。なお、一部店舗では取り扱いのない商品や、ネットオーダーでの予約を実施していない場合がある。