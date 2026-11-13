ファミリーマートは11月17日、「完全メシ 辛味噌油そば」(375円)を全国のファミリーマートで発売する。

「完全メシ」は、厚生労働省の「日本人の食事摂取基準」で設定されたビタミン・ミネラルなど33種類の栄養素と美味しさの完全なバランスを追求したブランドで、シリーズ累計7,900万食を突破している。

現代社会において、食べすぎによる肥満や生活習慣病のリスクが高まる一方で、間違った食事制限などにより必要な栄養が十分に摂れていない「隠れ栄養失調」も深刻な健康課題となっている。特に忙しい毎日の中で、「ガッツリ食べて満腹になりたいけれど、栄養バランスも気になる」という生活者は少なくない。このような食の悩みに応えるべく、同社のプライベートブランド「ファミマルKITCHEN」の冷凍麺より、完全メシ 辛味噌油そばを発売する。

醤油とゴマ油をベースに、ニンニクと豆板醤をガツンと効かせた特製ダレが、噛みごたえのある太麺や炙りチャーシューなどの具材にしっかり絡む。濃厚でジャンキーな満足感を実現しながら、33種類の栄養素のバランスを調整した。ファミマルKITCHENの冷凍麺「台湾まぜそば」を監修する台湾まぜそば専門店「麺屋こころ」の店主からも、味のお墨付きを得ている。食べ応えのある味わいと、栄養バランスへの配慮を両立した商品となっている。