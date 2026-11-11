年末年始の風物詩、「福袋」。購買意欲をそそるシステムではあるが、物価高が続く昨今、つい「元が取れるのか?」と損得勘定を弾いてしまうのも本音だろう。

そんななか、人気回転寿司チェーン「かっぱ寿司」から嬉しいニュースが。なんとブランド史上初となる福袋「かっぱの福袋2027」を数量限定で発売するという。販売価格は3,500円で、なんと3,500円分のクーポン付き。しかも、おすし柄の限定グッズやおなじみの調味料まで入っているという。気になる中身をチェックしてみた!

「特別クーポン 3,500円分」(300円OFF×11枚、200円OFF×1枚)

まずは一番の目玉である特別クーポン券から見ていこう。

福袋が3,500円なのに対し、付いてくる特別クーポンは、福袋の価格と同じ3,500円分(合計12枚)。条件を満たす店内飲食で全部使い切れば、食事代が合計3,500円引きになる。そう考えると、限定グッズやおなじみの調味料は、実質タダで付いてくるおまけみたいなものでは……!?

利用条件を確認すると、クーポンは店内飲食(食べ放題を除く)が対象。300円OFF券は税込1,500円以上、200円OFF券は1,000円以上の会計で、1組1会計につき1枚使える。他のクーポンや割引券、サービス券を使う場合は、いずれかを選ぶ形だ。

有効期間は2027年2月1日(月)から5月31日(月)までの4カ月間。春休みの家族外食や普段のランチローテーションに組み込めば、期限切れに追われる心配も少ないだろう。個人的には、脂の乗ったまぐろやサーモンを思う存分頼みつつ、浮いた予算で普段は迷う期間限定の創作寿司やサイドメニューを1品追加する贅沢コースに充てたいと考えている次第!

オリジナルミニトートバッグ

続いては、日常使いに重宝するオリジナルグッズ。あたたかみのあるオレンジベージュの生地一面に、マグロや軍艦、玉子など、かっぱ寿司自慢の寿司ネタが可愛らしいタッチで散りばめられたミニトートバッグだ。上部にはファスナーも付いているため、中身が飛び出したりする心配もない。

マチ幅が広めに設計されており、お弁当箱や水筒を入れるランチバッグとしてはもちろん、財布とスマートフォンだけを放り込んで近所のコンビニや散歩に出かけるサブバッグとしてもジャストなサイズ感に仕上がっている。

お寿司好きをさりげなく主張できるポップな柄は、持っているだけで外出時の気分を一段上げてくれるに違いない!

オリジナル手ぬぐい

粋な和の風情が漂うオリジナル手ぬぐい。白地にブルーの波模様が勢いよく広がり、その間をマグロの魚影や彩り豊かな寿司ネタが楽しげに泳ぎ回る、躍動感あふれるデザインだ。お寿司屋さんならではの活気と伝統的な和柄が絶妙にミックスされている。見ているだけでワクワク感を掻き立てるじゃないの!

手ぬぐい本来の用途であるハンカチや汗拭きとしてはもちろん、広げてランチョンマットとして食卓に敷いたり、キッチンの目隠しクロスや食器拭きとして使ったりと、用途の幅広さは折り紙付き。

お家で刺身を食べる日にテーブルランナー代わりに敷けば、いつものリビングがたちまち寿司屋のカウンターのような特別感に包まれること請け合いだ!

オリジナル醤油3本セット

ファンの心をくすぐる実用性の塊とも言えるのが「オリジナル醤油3本セット」。店舗のテーブルでお馴染みの味わいを、そのまま自宅に持ち帰ることができる。

醤油セットは、卓上で使いやすいボトルが3本セットになっている。醤油セットは店舗によって異なり、関東仕様は「特選醤油・だし醤油・減塩醤油」、関西仕様は「寿司醤油・だし醤油・減塩醤油」の組み合わせ。地域ごとの食文化に合わせてラインナップを変えてくるこだわりぶりだ。

刺身や寿司にはキリッとした特選や寿司醤油、卵かけご飯や冷奴には風味豊かなだし醤油、日々の料理には減塩醤油と、料理や好みに合わせて使い分けられるのがありがたい!

かっぱ茶(粉末玄米茶)30g

さらに、かっぱ寿司の湯呑みでおなじみの粉末玄米茶「かっぱ茶(30g)」も付属。お湯を注ぐだけで立ち上る玄米の香ばしさとすっきりした飲み口は、ご存知のとろり口のなかをサッパリとリセットしてくれる。お寿司との相性はもちろん、日々の食事やおやつタイムにも名脇役として寄り添ってくれること間違いなし!

事前予約は、11月30日23時59分まで特設サイトで受け付ける。1回の注文につき2袋まで予約でき、受取店舗と日時を指定する。受取期間は12月26日から2027年1月11日まで。指定した店舗で、受け取り時に代金を支払う。

全国での販売予定数は約2万袋。予約が予定数に達した時点で受付を終了する。一部店舗では12月26日から店頭販売も予定している。気になっているなら、特設サイトをチェックしておくのが賢明だ!