福間香奈女流王座に伊藤沙恵女流四段が挑戦するリコー杯第16期女流王座戦五番勝負（主催：株式会社リコー・日本将棋連盟、特別協力：日本経済新聞社）は、挑戦者先勝で迎えた第２局が11月10日（火）に神奈川県秦野市の「元湯陣屋」で行われました。対局の結果、四間飛車を駆使して戦った福間女流王座が126手で勝利。快勝といえる内容でスコアを１勝１敗のタイに戻しています。

福間女流王座のトレンド

先手番の開幕戦を落とした福間女流王座は本局ではノーマル四間飛車を採用。伊藤女流四段の居飛車穴熊に振り飛車ミレニアムで対抗したのはこの４日前に行われた倉敷藤花戦第１局（宮澤紗希女流二段に勝利）でも見せた工夫で、ゴキゲン中飛車以外の球種も増やしたい意図が見て取れます。振り飛車穴熊と異なり玉側の桂も攻めに使えるのがその特長です。

３筋の歩交換を見せられた42手目の局面が早くも本局の分岐点となりました。角を上がって歩交換を防げば無難なところ、これを手抜いて積極的に歩を突っかけたのが福間女流王座の隠れた勝因となりました。取ると振り飛車の桂が活躍してきて面倒と見た伊藤女流四段は我が道を行く攻め合いで応じたものの、これが後手のさらなる猛攻を誘発することに。

でき上がった「振りミレ」の模範局

福間女流王座の攻めは止まりません。当たりになっている角を切り飛ばして手番を重視したのが当然とはいえ好手。手にした金で先手の角をいじめる保険も効いているため攻め手には困りません。その後も緩急自在の指し回しリードを拡大したのち、先手の穴熊にゴリっと体当たりするかのように打ち付けた飛車が大駒乱舞の一局を締める決め手となりました。

終局時刻は17時31分、最後は伊藤女流四段の投了で熱戦に幕。タダ捨ての角など最後まで不屈の粘りを見せた伊藤女流四段ですが、終局図では後手玉が捕まらない形になっており投了やむなしでした。息もつかせぬ猛攻で白星をもぎ取った福間女流王座はスコアを１勝１敗のタイに。第３局は11月17日（火）に愛知県名古屋市の「か茂免」で行われます。

水留啓（将棋情報局）