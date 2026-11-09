元プロ野球選手の高木豊氏が、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で公開された動画「【賛否】松井巨人の新練習メニュー“4秒1スイング”は現代野球に必要? 『俺がコーチならこの練習は…』巨人ファンの疑問に高木豊が答えます!」に出演。松井秀喜新監督が率いる巨人が取り入れた新たな練習メニューについて、自身の考えを語った。

松井秀喜監督

高木豊氏が巨人の新練習メニューについて語る

この動画では、森藤恵美が「ちょっと面白い素振りというか、練習が今、賛否両論、話題になっていまして」と切り出し、巨人が取り入れた「4秒に1スイング」という練習メニューについて高木氏に質問。選手たちがメトロノームに合わせてバットを振るこの練習について、高木氏は「体幹がしっかりしてないと大きく長く振れない」としつつ、「リズムの中でしっかり大きく長く振れるスイングを作るっていうことは、やっぱり大事なことやな」と評価する。

その一方で、「だけど、リズム通り来ないからね、ボールは。実際はね」とも指摘。「実戦に近い練習ではなく、やっぱり体幹を鍛えるという。そのリズムをしっかりした形で体に植えつけるというね、そういうスイングを身につけさそうとするんじゃないの?」と、この練習の狙いについて解説した。

さらに、高木氏は「3つのスイングが必要だと俺が思ってるのは、縦振りも必要だし、レベルも必要だし、叩くスイングも必要」と持論を展開。光るランプなどを使ってコースに応じたスイングを行う練習を例に挙げ、「こういうスイングを俺はやらすと思うな。練習でね」と語った。

その後、スタッフから対応力を養う練習のほうがよいのかと尋ねられると、「対応力がつくかどうか分からないけども、4秒(に1スイングの練習)も俺は間違いではないと思うし、大切なことだとは思うけども」と前置きしながら、「それをやらすかどうかって言うと、まあ、やらしても他にもやらすよね」と回答。今回の練習メニューについては「1つの方法としては俺は悪くはない」と評価しつつ、自身なら複数の練習を組み合わせる考えを示していた。