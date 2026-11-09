元プロ野球選手の赤星憲広氏が、YouTubeチャンネル『赤星憲広の入ってねぇーんだよ!』で公開された動画「阪神FA参戦! 赤星が獲得を熱望するFA選手は!?」に出演。阪神のFA補強について、人的補償の問題も含めて自身の考えを語った。

赤星憲広氏

赤星憲広氏

赤星憲広氏が阪神のFA補強について語る

今オフのFA市場について、赤星氏は「なんかそう考えるとさ、タイガースってさ、結構獲ろうとしてない? 今年」と切り出し、阪神が複数選手の獲得に動いている可能性に言及する。

その後、獲得候補として名前が挙がっている選手たちについて触れ、「全員フルマックスで獲ったら、3人獲るってこと?」と質問。スタッフが「そうですね」と答えると、FA移籍に伴う人的補償の問題にも触れ、「確か小島(和哉)くんもBランクかなんかやったよね」「だから人的補償が発生するんだよね」と説明する。

さらに、「中川(圭太)くんもBランクやから人的補償が発生するし」と挙げつつ、「太田(光)くんだけか。人的が発生しないのは」「2人持ってかれるってことだもんね。2人獲ったら」と指摘。「まあまあ、それは仕方ないか。ちょっと難しいとこやね」と、補強を進める上での難しさを語っていた。

【編集部MEMO】
『Going! Sports&News』(日本テレビ系)などで野球解説者として活躍する赤星憲広氏。「LITEVIEW」アプリで毎週月曜(20:00～20:30)に放送されている音声番組『赤星憲広の入ってねぇーんだよ!』では、“ならでは”の野球トークを繰り広げている。

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