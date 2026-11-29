俳優の羽田美智子が25日、自身のYouTubeチャンネル『羽田美智子のChange of Life』を更新。ドラマの撮影スケジュールを見て驚いたことを明かすとともに、冬場の撮影ならではの苦労について語った。

羽田美智子

冬場の撮影が早朝スタートになりがちな理由とは

収録前日まで仕事で石川・金沢を訪れていたという羽田。紅葉や雪吊りの作業など、現地で目にした光景について語るなか、早朝3時頃に起床し、5時から撮影が始まったことを明かした。スタッフから「そんな仕事まだやってるでんすか?」と驚かれると、羽田は「まだやってるって(笑)」と爆笑。冬場は日照時間が短く、夕方になると日中のシーンが撮影できなくなるため、その分、撮影の開始時間が早まる傾向にあるという。

ロケのたびに早起きすることに対して「もうやだ」と言っているそうだが、今後も早朝からの撮影が控えているという羽田。今度出演するドラマの撮影スケジュールを見た際には、「気絶しそうになっちゃった」と振り返った。早朝5時からメイクをする日が続くことに加え、なかにはさらに早い時間から準備を始める日もあるそうで、「3時からメイクってどういうこと?」と驚いたことを明かし、「この仕事ってすごいよね。体力勝負」としみじみ語った。

夏場は元気に過ごしているという羽田だが、冬場は寒さで体が冷えてしまうため、「体調管理が大変」とも語り、健康的に、笑顔で仕事に向かうことを目標に、冬を乗り切りたいと意気込んだ。