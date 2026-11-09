TBSラジオ『マイナビ Laughter Night』の第12回チャンピオンライブがこのほど開催され、破壊ありがとうがグランドチャンピオンに輝いた。終演後の取材では、森もり、田中机、木下もくめが優勝の喜びを語った。

  • 破壊ありがとう(森もり、田中机、木下もくめ)

    破壊ありがとう(森もり、田中机、木下もくめ)

破壊ありがとう、グランドチャンピオンに輝く

優勝した今の気持ちを聞かれると、木下もくめは「本当にうれしくて、自分がもし何かで優勝したときに、この言葉だけは言いたいなと思っておりまして」と切り出し、「優勝ありがとう!」と、トリオ名になぞらえて喜びを表現。そう言い放つやいなや、恥ずかしそうに笑いながら、「ちょっとこれだけは言わせていただきたいなと。優勝ありがとうとだけ。すみません、言わせていただきました」と伝えた。

  • 「優勝ありがとう!」

続いて、森は「緊張したんですけども、優勝した瞬間、ちょっと思考が停止してしまって。(舞台上で)支離滅裂な言動をしてしまい、申し訳ございません」と謝罪。その上で、「ちょっと自分でも記憶がないぐらい」と続けると、木下が「我を失うぐらいうれしかったですね」とフォローした。

また、優勝特典としてTBSラジオ冠特番の権利が贈呈されることに対し、田中は「本当にラジオが好きで、もうラジオが好きでお笑いを始めたと言っても過言ではないので」と明かし、「TBSラジオを聴いて育ってきた人間です。本当にうれしいです」と感慨を語った。

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