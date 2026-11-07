TBSラジオ『マイナビ Laughter Night』の第12回チャンピオンライブがこのほど開催され、お笑いコンビ・相性はいいよねがマイナビ賞を受賞。終演後の取材では、ヤダヤムクンとエビランドがそれぞれのアルバイト経験を語った。

ヤダヤムクン、家系ラーメン店で約10年間アルバイト

これまで経験してきた仕事の中で、印象に残っているエピソードを聞くと、ヤダヤムクンは「僕はもう本当にずっと家系ラーメンのお店で10年ぐらい働いててですね」と明かし、「お笑いではなかなか出世しなかったんですけど、バイトではどんどんどんどん出世していて」と説明。「家系スープのガラでスープを作れるようになったりとか、麺揚げもテボっていう、いわゆるラーメン屋のやつじゃない、平ざるっていう本当に技術が必要な麺揚げとかもできるようになって。頑張ればお店も出せるんじゃないかっていう技術を身につけることができました」と語った。

また、この質問をしたのがマイナビニュースということについても思うところがあるそうで、「こうやって今インタビューを受けさせていただいてますけど、バイトのほうでたくさん歴があるんで、お店に、それこそマイナビさんとかが求人のインタビューとかをラーメン屋として結構受けてたんで」と回顧。続けて、「こうやってお笑い芸人としてインタビューを受けられるようになったというのが、今すごくうれしいです」と喜びをにじませた。

エビランド、時計の電池交換で「バイト3人分の動き」

一方、エビランドは「私もずっと時計の古物のアルバイトをしてまして、現在も時計の電池交換のアルバイトをしてるんですけども」と紹介。その仕事ぶりについて、「僕も電池交換がとにかく早くて、バイト1人でバイト3人分の動きをすると言われてますね」と明かし、最近は芸人としての活動が忙しくなり、アルバイトに入れる時間が減っているというが、エビランドは「本当に今のバイト先が困っているそうなので」と話した。

二人は、芸人としてなかなか結果が出なかった時期にも、生活のためにアルバイトを続けてきたといい、ヤダヤムクンは「売れてない期間が長くて、やっぱりアルバイトをしないと生活できなかったんですね。芸人の中でもかなりアルバイトしてきたほうです」と説明。「なので、どんどんアルバイトのほうで出世していった」と語った。

今後、芸人として一本立ちし、アルバイトを辞める見通しについても質問すると、ヤダヤムクンは「今ちょっと割と瀬戸際みたいなところだと思うんですけど」と回答。すると、エビランドが「別に変な意味とかじゃなくて……マイナビさん次第ってところがあります」と話し、ヤダヤムクンから「自分で切り開いてよ!」とツッコミを受けていた。