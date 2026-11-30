ホテルの朝食バイキングで、小さなグラスに入ったマンゴープリンを15～20個も取っている男性を目撃したというTBSの安住紳一郎アナウンサー。注意しようか迷った末、ある行動を取ったことを明かした。すると、放送を聴いていた54歳のホテルスタッフから、朝食バイキングの舞台裏を明かすメッセージが届いた。29日放送のTBSラジオのラジオ番組『安住紳一郎の日曜天国』(毎週日曜10:00～11:55)での一幕だ。

安住紳一郎アナウンサー

朝食バイキングで目撃した男性の行動

この日のメッセージテーマは「自分へのご褒美」。普段ならどちらか一つを選ぶ食べ物を、思い切って両方食べることがご褒美だという男性リスナーの投稿をきっかけに、安住アナはホテルの朝食バイキングでの出来事を振り返った。

小さなグラスに入ったマンゴープリンを、15～20個も取っている男性がいたという。

「さすがにそれは大人としてどうかなと思って、注意しようかなと思ったけど、それは注意しちゃいけないなと。ちょっと違うなと思わない?」

「おいしいのは分かるけど」と理解を示しながらも、ホテル側も多くの人に食べてもらいたいのではないかと考えた安住アナ。直接注意することはしなかったものの、その男性の横を通る際には、首を横に振りながら通ったという。

「自分の家族だったら注意するよね。違う? 何でも自由と思ったらダメだと個人的には思ってます」

自身の家族だったら注意すると話すなど、食べ放題での振る舞いについて持論を展開した。

放送を聴いていた現役ホテルスタッフから反響

すると、番組終盤に静岡県沼津市の54歳女性からメッセージが届いた。夜は自分の店を営みながら、朝はホテルの朝食バイキングでアルバイトをしているという。

先ほどの男性について、「絶対にホテルのスタッフに“プリンおじさん”と名前をつけられていると思います」と推測すると、スタジオから笑いが起こった。

さらに、女性は自身の勤務経験を踏まえ、朝食バイキングの舞台裏を紹介。バイキング形式のため、取りすぎを注意することはできないものの、他の客に迷惑がかかりそうな場合には、スタッフ間で情報を共有するという。

そして、たくさん取られてしまった料理を補充する際にも、気を配っているそうだ。一度に補充すると、同じ客が再び大量に取っていく可能性があることから、様子をうかがいながら補充するという。

「お店の方も大変だよね」

その客が帰ったことを確認すると、「出ました!」と報告し、通常のペースに戻すそうだ。客側からは見えないスタッフの対応を知った安住アナは、「お店の方も大変だよね」と納得。

自身が目撃した男性の話をきっかけに、現役ホテルスタッフから寄せられたエピソードを受け、「いいお客さんではありたいよね」と語っていた。