TBSラジオ『マイナビ Laughter Night』の第11回チャンピオンライブが8日、都内で行われ、おおぞらモード(もりスみか、長山アカリップ)が優勝した。

山里亮太が「『国宝』を観たあとの拍手みたい」と表現

――優勝おめでとうございます!

もり:本当に面白い11組がそろっていて、誰が優勝しても文句なしの中で、自分たちが優勝するなんて信じられなくて。まだドッキリだと思ってます。

長山:あらあら! 素敵な言葉が飛び出しました(笑)。本当に信じられないというか。運の妙ですけど、トリになったことがかなり風向きが来ていたのかなと思っていて。先に言っておくと、今は頭が真っ白で面白いことは言えなそうです!

――トリにぴったりなネタでした。

もり:コント終わりのすごいあたたかい拍手を、山里(亮太)さんが「『国宝』を観たあとの拍手みたい」と言ってくださって、すごくうれしかったです。

長山:本当にそんなだったの(笑)!? でも、最後の感じは、お客さんと一体になったような感覚になりました。

賞金の使い道は?

――舞台上で賞金の使い道についてのお話もありました。長山さんはもりさんはじめ、借金をしている人たちへの返済にあてるとのことでしたが、もりさんはいかがですか?

もり:(自分たちの所属事務所である)浅井企画の稽古場のトイレにウォシュレットをつけたいと思います!

長山:結構かかるぜ(笑)!?

もり:かかりますかね!?

長山:俺も出すわ、ちょっと。

もり:みんなのために使いたいなと思います。事務所の先輩たちには良くしていただいていて。浅井企画は元祖いちごちゃんさんが前回大会にも出ていて、この間の『キングオブコント』でファイナリストにもなっていて、すごくたくさん飲みに連れていってもらってるんですけど、植村さんとペロちゃんさんからさっき連絡が来てて、『一生お前らについていくな』って(笑)。

長山:俺らの後ろにいんの!?

もり:だから、かっこいい背中を見せられるように頑張ります。

長山:前を歩いてる自覚もあるんだ!

――優勝が決まったとき、2年前に解散の話もあったというお話も。

長山:あんまりしゃべってないんですけど、一昨年の『キングオブコント』で準決勝に行けなかったら、解散みたいな話はしていて。けど、行くことができて、今年も行けてっていうちょっとノリに乗ってきたところで、こういうありがたい賞をいただいたので、より一層頑張りたい気持ちになっております。

もり:良かった!

長山:本当に良かったね〜(笑)。

マイナビ賞に喫茶ムーン

栄冠を勝ち取ったおおぞらモードは、TBSラジオの冠特番出演権に加えて、賞金100万円を獲得。また、マイナビ賞に喫茶ムーンが選ばれ、賞金を決めるサイコロ(賞金5万 or 10万 or 20万)を振り、賞金10万円を獲得した。

なお、この大会の模様は、11月14日と11月21日の2週連続で、TBSラジオ『マイナビ Laughter Night』(毎週金曜24:00～25:00)にて放送される。