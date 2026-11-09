TVアニメ『薬屋のひとりごと』第3期第6話（第54話「紙の村」）が11月6日に放送された。

第54話では、猫猫のもとに壬氏から一通の文が届く。その後、変装した壬氏や馬閃、後宮医官の虞淵とともに西の地へ向かう新たな旅が始まり、SNSではこれまでとは異なる姿を見せた壬氏に大きな注目が集まった。

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※以下、一部ネタバレを含む場合があります。

「変装してもイケメン」壬氏の新ビジュアルに反響続々

今回最も大きな話題となったのは、馬閃の従者と偽って旅に同行するため、顔に大きな火傷跡をつけて前髪を下ろすなどして、印象を変えた壬氏の姿だった。

SNSでは、

「やはりイケメンはどうなってもイケメンである」

「身をやつし、大きな傷があろうと隠しきれない美貌」

「前髪ある壬氏様カッコいい」

「変装壬氏様の見た目どタイプ」

「前髪しっかり変装壬氏様儚いな」

「火傷と前髪下ろしの変装をしても美少年な壬氏様なにごと、、、」

「変装壬氏様美しさを隠せてないのでは？！？！」

といった声が相次いだ。

本来の美貌を隠すための変装でありながら、「結局イケメン」であることを隠し切れない任氏。猫猫が虞淵の嫁だと勘違いされた際には激しく動揺を見せる場面もあったが、このまま身分を隠し通すことはできるのだろうか。

「皇帝になる可能性も?」旅の意味を考察する声

今回、変装をして身分を偽ってまで旅に同行した目的について考察する投稿も目立った。

SNSでは、

「猫猫が言ってたように経験を積ませるために旅をしするなら壬氏様皇帝になる可能性あるって事なんですかね」

「壬氏の変装から訳ありなんだろうが旅の目的は何？」

「変装壬氏様の狙いは何ぞや？」

といった反応が。

皇弟として公の立場を得た壬氏だけに、今回の旅が今後の政務や後継者問題に関わってくるのではないかと推測される。後宮や花街から舞台を移し、西の地へ向かう新章が本格的にスタートし、新たな舞台で猫猫と壬氏、馬閃がどのような出来事に巻き込まれていくのか、注目が集まっている。

(c)日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会