11月8日に開催されたTVアニメ『SPY×FAMILY』のスペシャルイベントにて、同作のTVアニメSeason 4が2027年に放送、さらに劇場版第2弾も同じく2027年に公開されることが発表された。

2027年はフォージャー家が帰ってくる!

2025年10月より放送されたTVアニメSeason 3から約1年、2023年12月に公開され大ヒットを記録した『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』から約3年。多くのファンに愛されてきたフォージャー家が、2027年、TVアニメと劇場版の両方で帰ってくる。

さらに、今回の発表にあわせて、WIT STUDIO キャラクターデザイン・門脇聡描き下ろしによるTVアニメSeason 4ティザービジュアルも公開。今回のビジュアルでは、街並みを背景に、ロイド、アーニャ、ヨル、ボンドのフォージャー家が勢揃い。周囲に舞い散る新聞やチラシには、Season 4で描かれる物語にまつわる要素が散りばめられており、これから始まる新たな展開を予感させるビジュアルに仕上がっている。

スタッフ&キャスト

スタッフ

原作：遠藤達哉(集英社「少年ジャンプ＋」連載)

監督：赤松康裕

副監督：品川宏樹

シリーズ構成：高羽彩

副シリーズ構成：米内山陽子

キャラクターデザイン：門脇聡・嶋田和晃

色彩設計：橋本賢

美術設定：永井一男・呂逸飛・岡田有章

美術監督：立田一郎

撮影監督：伏原あかね

編集：齋藤朱里

音響監督：はたしょう二

制作：WIT STUDIO×CloverWorks

CAST：

ロイド・フォージャー:江口拓也

アーニャ・フォージャー:種﨑敦美

ヨル・フォージャー:早見沙織

ボンド・フォージャー:松田健一郎

フランキー・フランクリン:吉野裕行

シルヴィア・シャーウッド:甲斐田裕子

ヘンリー・ヘンダーソン:山路和弘

ユーリ・ブライア:小野賢章

ダミアン・デズモンド:藤原夏海

ベッキー・ブラックベル:加藤英美里

フィオナ・フロスト:佐倉綾音

ストーリー

人はみな 誰にも見せぬ自分を 持っている――

世界各国が水面下で熾烈な情報戦を繰り広げていた時代。

東国(オスタニア)と西国(ウェスタリス)は、十数年間にわたる冷戦状態にあった。

西国情報局対東課〈WISE(ワイズ)〉所属である凄腕スパイの〈黄昏(たそがれ)〉は、東西平和を脅かす危険人物、東国の国家統一党総裁ドノバン・デズモンドの動向を探るため、 ある極秘任務を課せられる。

その名も、オペレーション〈梟(ストリクス)〉。

内容は、“一週間以内に家族を作り、デズモンドの息子が通う名門校の懇親会に潜入せよ”。

〈黄昏(たそがれ)〉は、精神科医ロイド・フォージャーに扮し、家族を作ることに。

だが、彼が出会った娘・アーニャは心を読むことができる超能力者、妻・ヨルは殺し屋だった!

3人の利害が一致したことで、お互いの正体を隠しながら共に暮らすこととなる。

ハプニング連続の仮初めの家族に、世界の平和は託された――。

(C)遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会