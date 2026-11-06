ファミリーマートは11月6日12時、アニメ「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」とコラボレーションしたコンビニエンスウェアを、ECサイト「ファミマオンライン」で発売した。11月10日からは、一部店舗を除く全国のファミリーマートでも順次発売する。

コンビニエンスウェア×スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険

コンビニエンスウェアは、ファッションデザイナーの落合宏理氏との共同開発のもと、「いい素材、いい技術、いいデザイン。」のコンセプトを掲げ、展開している同社のオリジナルアパレルブランド。

今回、1986年の連載開始以来、シリーズ累計発行部数1億2,000万部を超える荒木飛呂彦氏の人気漫画『ジョジョの奇妙な冒険』第7部にあたる、アニメ「スティール・ボール・ラン」の配信にあわせて、コンビニエンスウェアとのコラボレーションが実現した。同アニメの主要キャラクターである「ジョニィ・ジョースター」「ジャイロ・ツェペリ」をイメージした「ラインソックス」(600円)や、ジャイロの鉄球をイメージした「タオルインポーチ」(1,998円)、アニメのロゴをイメージしたデザインの「タオルハンカチ」(800円)など「ジョジョ」ファン必見のアイテムを揃えた。

ファミマオンラインでの販売期間は11月6日～11月23日23:59。受取期間は12月4日10:00～12月17日23:59となる。

ラインソックスは男女兼用。サイズは22-25cmと25-28cmを展開する。しろは「ジョニィ・ジョースター 」、くろは「ジャイロ・ツェペリ 」をイメージしたカラーをデザインした。足底はパイル編みの肉厚仕様で、ブランド名と、同アニメのロゴがプリントされている。抗菌防臭加工でニオイにくい仕様。

タオルハンカチは「今治タオル」クオリティの高吸水仕様。

ポーチ、タオル、タオル付ポーチの3WAYで使えて、コンパクトに持ち運べるタオルインポーチ。ジャイロの武器である「鉄球」を立体的にデザインした専用ポーチと、ジャイロをイメージしたグリーン、パープル、オレンジなどのマルチストライプ柄タオルのセットとなる。

(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SBR製作委員会