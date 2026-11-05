大東建託は2026年11月4日、「いい部屋ネット 街の幸福度ランキング2026＜石川県版＞」「いい部屋ネット 住み続けたい街ランキング2026＜石川県版＞」を発表した。

調査は2020～2026年、石川県在住の20歳以上の男女6,937人を対象に、マクロミルの登録モニタに対してインターネット経由で調査票を配布・回収する方法で行った。集計は2022～2026年の回答を基本とし、自治体ごとの回答者数が50人に満たない場合は、2021年、必要に応じて2020年の回答も加えている。

いい部屋ネット 街の幸福度・住み続けたい街ランキング2026＜石川県版＞

街の幸福度1位は「かほく市」、2位は「内灘町」

街の幸福度ランキング

街の幸福度ランキングでは、かほく市が昨年の5位から順位を上げて1位に輝いた。2位は昨年6位から順位を上げた河北郡内灘町、3位は3年連続で白山市となった。

トップ10では、7位の鳳珠郡能登町、9位の羽咋市も昨年から順位を上げてランクイン。いずれも昨年は偏差値50未満だったため、順位は公表されていなかった。

住み続けたい街1位は2年連続で「野々市市」

住み続けたい街ランキング

住み続けたい街ランキングでは、野々市市が2年連続で1位に輝いた。野々市市は「住みここち」ランキングでも1位となっている。

2位も2年連続でかほく市、3位は4年連続で金沢市となった。また、今回トップ8入りした自治体には、昨年は偏差値50未満で順位が非公開だった能美市が8位にランクインした。

街の幸福度・住み続けたい街のトップ5と各種ランキング

幸福度の評点は、「全体としてみて、あなたは現在、幸せですか、あるいは不幸せですか」という設問に対し、1点(非常に不幸)から10点(非常に幸福)までの10段階で評価した回答の平均値を10倍し、100点満点に換算している。

住み続けたい街の評点は、「今住んでいる街に、ずっと住んでいたいと思う」という設問に対し、「そう思う」を100点、「どちらかと言えばそう思う」を75点、「どちらでもない」を50点、「どちらかと言えばそう思わない」を25点、「そう思わない」を0点として、回答の平均値からランキングを作成した。

なお、幸福度・住み続けたい街・街に誇りがある・街に愛着があるの順位が「-」と表示されている場合は、偏差値50未満を意味する。また、住みここち・住みたいの順位は、ウェブサイトで発表している順位までを掲載し、それ以降は「-」と表示している。