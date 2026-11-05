都会で生活していたOL・水谷真帆があこがれの田舎暮らしをする4コマ漫画「ハードすぎたスローライフ」です。

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「買ったら数千円するのに…」高級食材の松茸を気軽にくれる田舎の知人に衝撃

＼都会のOLが田舎暮らし／ あこがれのスローライフは結構大変で…？ ✅『ハードすぎたスローライフ』全407話を一気読み