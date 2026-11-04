ファミリーマートは11月13日から、中国コスメブランド「JUDYDOLL(ジュディードール)」の「全顔メイクパレット」(各1,496円)を、全国のファミリーマート約1万店で順次限定発売する。

持ち運びやメイク直しに使えるミニパレット

JUDYDOLLは、2017年に中国で誕生したコスメブランド。ファミリーマートでは2025年12月、ブランド初のミニサイズとなる「ミニメリハリマスターパレット」を発売した。

今回は、ミニコスメシリーズの第2弾。「メリハリマスターパレット」と「わがままチークハイライター」の発想を取り入れ、コンパクトなパレットに複数の機能をまとめた。ポーチやバッグの中でかさばりにくく、急な外出や旅行先でのメイク、日中のメイク直しに使える。

マスカラ付き・リップ付きの2タイプ、全4色

仕上がりや用途に合わせ、搭載するアイテムが異なる2タイプを展開する。

「J01 ぬけ感クール」「J02 こなれウォーム」は、マスカラとハイライト&シェーディングを搭載。目元のメイクや顔の陰影づくりに対応する。

「J03 ぽわっとピンク」「J04 じゅわっとコーラル」は、リップと2種類のチークを搭載。唇や頬のメイクに使えるタイプとなっている。

地域によって価格・発売日・仕様などが異なる場合がある。また、一部の地域・店舗では取り扱わない。