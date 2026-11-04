ファミリーマートは11月4日13時、オリジナルブランド「コンビニエンスウェア」の秋冬20アイテムを「ファミマオンライン」で発売した。販売先は同サイトと「FAMIMA PARK AZABUDAI」限定。同施設では11月13日から順次発売し、商品によって発売日が異なる。

ショーで披露した秋冬ウェアが限定販売に

今回販売するのは、8月26日に開催した「Fami-FEST.2026」のショーでモデルが着用したアイテム。フリースやフランネル素材の上下、ジャケットなどをそろえる。以下では、リリースで詳細を公表した10商品・各2色を紹介する。価格はすべて税込。

オンライン販売期間は11月4日13時～12月7日23時59分。ただし、販売期間・受取期間は商品によって異なる。沖縄を含む一部地域には受け取りできない店舗もある。

後付けフードがポイントのスウェットパーカー

「後付けスウェットパーカー」(3,998円)は、ヴィンテージのディテールを取り入れた後付けフードが特徴。USAコットン100%で、裏面にはループ状の生地を用い、通気性と吸湿性に配慮した。くろとオートミールの2色を展開する。

センタープレス入りのチノストレートパンツ

「チノストレートパンツ」(4,998円)は、センタープレスを施した一本。カジュアルからオフィスカジュアルまで合わせやすいデザインで、丈夫さと柔らかさを備えた生地を使う。裾をロールアップすれば、丈や足元の見せ方も調整できる。

洗い加工で風合いを出したダックワークジャケット

「ダックワークジャケット」(6,998円)は、ハリと耐久性のあるダック生地に洗い加工を施した。柔らかな風合いと、着込んだような色落ちが特徴。身幅にゆとりを持たせつつ着丈を短めにし、バランスを取りやすい形に仕上げた。

セットアップも選べるフランネルシャツ

「フランネルシャツ」(3,998円)は、綿100%のチェック柄。ヒップを覆う長めの丈に、前後差を付けた裾を組み合わせている。同素材のイージーパンツとセットアップでも着用できる。

裾を絞って形を変えられるフランネルイージーパンツ

「フランネルイージーパンツ」(3,998円)は、ウエストにゴムとドローコードを採用した綿100%のパンツ。裾も絞れるため、ストレートとジョガー風の2通りのシルエットを楽しめる。シャツと同じパープル、ベージュをそろえた。

首元まで覆うスタンドカラーのボアベスト

「ボアベスト」(4,998円)は、程よい厚みのボア素材を使った一着。軽い着心地と、首元を覆うスタンドカラーが特徴だ。グレーとベージュの2色で、普段の重ね着やキャンプ、野外イベントなどでの着用を想定している。

軽さと暖かさを備えたフリースブルゾン

「フリースブルゾン」(5,998円)は、軽さと暖かさを備えたフリース素材を採用。胸と腰のジップポケットがデザインのアクセントになっている。アウターにも重ね着にも使え、同素材のパンツと組み合わせることもできる。

ブルゾンとそろえられるフリースパンツ

「フリースパンツ」(4,998円)は、ブルゾンと同じネイビー、ライトグレーの2色。ウエストはゴム仕様で、ポケット部分には異素材を組み合わせた。上下をそろえると、フリース素材のセットアップになる。

短めの着丈に仕上げたメルトンジャケット

「メルトンジャケット」(8,998円)は、ウール混のメルトン素材を使ったジャケット。身幅には適度なゆとりを持たせ、着丈をやや短く設定している。色はくろとネイビーの2色だ。

3層構造の生地を使ったマウンテンパーカー

「3レイヤーマウンテンパーカー」(5,998円)は、防水性・防風性・透湿性を備えた3層構造の生地を使用。縫い目には水の侵入を抑えるシームテープを施し、フードと裾には雨風の侵入を抑えるドローコードを備えた。

商品仕様

オンライン発売日は全商品2026年11月4日13時。サイズは全商品M・L・XL。FAMIMA PARK AZABUDAIの発売日は下表の通りで、いずれも順次展開となる。

商品名 価格(税抜／税込) カラー FAMIMA PARK AZABUDAI発売日 -- -- -- -- 後付けスウェットパーカー 3,635円／3,998円 くろ、オートミール 2026年11月13日（金）より順次 チノストレートパンツ 4,544円／4,998円 くろ、ベージュ 2026年11月13日（金）より順次 ダックワークジャケット 6,362円／6,998円 ベージュ、グリーン 2026年11月20日（金）より順次 フランネルシャツ 3,635円／3,998円 パープル、ベージュ 2026年11月20日（金）より順次 フランネルイージーパンツ 3,635円／3,998円 パープル、ベージュ 2026年11月20日（金）より順次 ボアベスト 4,544円／4,998円 グレー、ベージュ 2026年11月25日（水）より順次 フリースブルゾン 5,453円／5,998円 ネイビー、ライトグレー 2026年11月25日（水）より順次 フリースパンツ 4,544円／4,998円 ネイビー、ライトグレー 2026年11月25日（水）より順次 メルトンジャケット 8,180円／8,998円 くろ、ネイビー 2026年12月2日（水）より順次 3レイヤーマウンテンパーカー 5,453円／5,998円 くろ、サックス 2026年12月18日（金）より順次

画像はイメージ。

まとめ

フリースの上下からウール混のジャケット、3層構造のマウンテンパーカーまで、秋冬の装いを選べるラインアップだ。同素材の上下をそろえるか、一着を手持ちの服に合わせるか、色や形を見比べたい。購入先はファミマオンラインとFAMIMA PARK AZABUDAI限定で、通常のファミリーマート店舗での販売とは異なる。