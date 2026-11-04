ファミリーマートは11月4日13時、オリジナルブランド「コンビニエンスウェア」の秋冬20アイテムを「ファミマオンライン」で発売した。販売先は同サイトと「FAMIMA PARK AZABUDAI」限定。同施設では11月13日から順次発売し、商品によって発売日が異なる。
ショーで披露した秋冬ウェアが限定販売に
今回販売するのは、8月26日に開催した「Fami-FEST.2026」のショーでモデルが着用したアイテム。フリースやフランネル素材の上下、ジャケットなどをそろえる。以下では、リリースで詳細を公表した10商品・各2色を紹介する。価格はすべて税込。
オンライン販売期間は11月4日13時～12月7日23時59分。ただし、販売期間・受取期間は商品によって異なる。沖縄を含む一部地域には受け取りできない店舗もある。
後付けフードがポイントのスウェットパーカー
「後付けスウェットパーカー」(3,998円)は、ヴィンテージのディテールを取り入れた後付けフードが特徴。USAコットン100%で、裏面にはループ状の生地を用い、通気性と吸湿性に配慮した。くろとオートミールの2色を展開する。
センタープレス入りのチノストレートパンツ
「チノストレートパンツ」(4,998円)は、センタープレスを施した一本。カジュアルからオフィスカジュアルまで合わせやすいデザインで、丈夫さと柔らかさを備えた生地を使う。裾をロールアップすれば、丈や足元の見せ方も調整できる。
洗い加工で風合いを出したダックワークジャケット
「ダックワークジャケット」(6,998円)は、ハリと耐久性のあるダック生地に洗い加工を施した。柔らかな風合いと、着込んだような色落ちが特徴。身幅にゆとりを持たせつつ着丈を短めにし、バランスを取りやすい形に仕上げた。
セットアップも選べるフランネルシャツ
「フランネルシャツ」(3,998円)は、綿100%のチェック柄。ヒップを覆う長めの丈に、前後差を付けた裾を組み合わせている。同素材のイージーパンツとセットアップでも着用できる。
裾を絞って形を変えられるフランネルイージーパンツ
「フランネルイージーパンツ」(3,998円)は、ウエストにゴムとドローコードを採用した綿100%のパンツ。裾も絞れるため、ストレートとジョガー風の2通りのシルエットを楽しめる。シャツと同じパープル、ベージュをそろえた。
首元まで覆うスタンドカラーのボアベスト
「ボアベスト」(4,998円)は、程よい厚みのボア素材を使った一着。軽い着心地と、首元を覆うスタンドカラーが特徴だ。グレーとベージュの2色で、普段の重ね着やキャンプ、野外イベントなどでの着用を想定している。
軽さと暖かさを備えたフリースブルゾン
「フリースブルゾン」(5,998円)は、軽さと暖かさを備えたフリース素材を採用。胸と腰のジップポケットがデザインのアクセントになっている。アウターにも重ね着にも使え、同素材のパンツと組み合わせることもできる。
ブルゾンとそろえられるフリースパンツ
「フリースパンツ」(4,998円)は、ブルゾンと同じネイビー、ライトグレーの2色。ウエストはゴム仕様で、ポケット部分には異素材を組み合わせた。上下をそろえると、フリース素材のセットアップになる。
短めの着丈に仕上げたメルトンジャケット
「メルトンジャケット」(8,998円)は、ウール混のメルトン素材を使ったジャケット。身幅には適度なゆとりを持たせ、着丈をやや短く設定している。色はくろとネイビーの2色だ。
3層構造の生地を使ったマウンテンパーカー
「3レイヤーマウンテンパーカー」(5,998円)は、防水性・防風性・透湿性を備えた3層構造の生地を使用。縫い目には水の侵入を抑えるシームテープを施し、フードと裾には雨風の侵入を抑えるドローコードを備えた。
商品仕様
オンライン発売日は全商品2026年11月4日13時。サイズは全商品M・L・XL。FAMIMA PARK AZABUDAIの発売日は下表の通りで、いずれも順次展開となる。
|商品名
|価格(税抜／税込)
|カラー
|FAMIMA PARK AZABUDAI発売日
|--
|--
|--
|--
|後付けスウェットパーカー
|3,635円／3,998円
|くろ、オートミール
|2026年11月13日（金）より順次
|チノストレートパンツ
|4,544円／4,998円
|くろ、ベージュ
|2026年11月13日（金）より順次
|ダックワークジャケット
|6,362円／6,998円
|ベージュ、グリーン
|2026年11月20日（金）より順次
|フランネルシャツ
|3,635円／3,998円
|パープル、ベージュ
|2026年11月20日（金）より順次
|フランネルイージーパンツ
|3,635円／3,998円
|パープル、ベージュ
|2026年11月20日（金）より順次
|ボアベスト
|4,544円／4,998円
|グレー、ベージュ
|2026年11月25日（水）より順次
|フリースブルゾン
|5,453円／5,998円
|ネイビー、ライトグレー
|2026年11月25日（水）より順次
|フリースパンツ
|4,544円／4,998円
|ネイビー、ライトグレー
|2026年11月25日（水）より順次
|メルトンジャケット
|8,180円／8,998円
|くろ、ネイビー
|2026年12月2日（水）より順次
|3レイヤーマウンテンパーカー
|5,453円／5,998円
|くろ、サックス
|2026年12月18日（金）より順次
画像はイメージ。
まとめ
フリースの上下からウール混のジャケット、3層構造のマウンテンパーカーまで、秋冬の装いを選べるラインアップだ。同素材の上下をそろえるか、一着を手持ちの服に合わせるか、色や形を見比べたい。購入先はファミマオンラインとFAMIMA PARK AZABUDAI限定で、通常のファミリーマート店舗での販売とは異なる。