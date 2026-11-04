最近、調理をまるごとやめるのではなく、負担に感じる工程だけを上手に省く"キャンセル"という考え方が広がっているようだ。ファミリーマートのプライベートブランド「ファミマル」の中から、 調理工程の手間を省く「キャンセル」需要に応える「全部つくらない食卓」のシーンに合わせて選べるファミマル商品を紹介しよう。

【コンロキャンセル】火を使わず、レンジで手軽に主役の一品

焼く・煮るといった火を使う工程を省きたい日は、電子レンジで温めるだけの商品が頼りになる。

じっくり煮込んだ極ほろっ豚角煮(468円)

じっくり煮込み、柔らかくほろっとした食感に仕立てた豚角煮である。北海道産てん菜(糖蜜)で甘みにコクを加え、醤油としょうがを少し抑えることで、クセのない味わいに仕上げている。

丸ごと食べられる! 国産さんまの塩焼き(398円)

頭から尾、骨まで丸ごと食べられる国産さんまの塩焼きだ。魚焼きグリルの後片付けも気になる日の、頼れる一品となる。

こだわりのたれの牛丼(321円)

バランスのとれた味わいのタレにこだわった牛丼である。主菜とごはんが一度にそろう。

【1皿キャンセル】もう一品がほしいときの副菜

あと一品足りないときは、そのまま食卓に出せる副菜を選びたい。

明太子が美味しい明太ポテトサラダ(184円)

かねふくの明太子を使用し、旨みと風味をしっかり感じられるポテトサラダだ。※価格が異なる地域がある。

甘辛仕立てのれんこんきんぴら(168円)

シャキシャキ食感のれんこんを甘辛く仕上げた。かつおと昆布の旨みに、ごま油の香りが食欲をそそる。

レンジで手軽に塩味枝豆(138円)

契約農場で栽培された風味豊かな枝豆を使用し、程よい塩味に仕上げている。お酒のお供にもぴったりだ。

【皿洗いキャンセル】容器のままOK、洗い物を減らす

盛り付けも片付けも省きたい日は、容器のまま食べられる商品を選ぼう。

国内産コシヒカリごはん 180G(208円)

国内産コシヒカリを個食厚釜炊飯し、炊きたてのごはんをそのままパックした。お米本来の旨みを引き出している。

まろやかでコクのある味わいごま豆乳鍋(うどん入り)(598円)

北海道産昆布と2種の削りぶしのだしに、豆乳とごまを合わせた一品。コクがありながらまろやかな味わいである。

もちっと食感生パスタトマトクリーム(378円)

生パスタを使ったトマトクリームパスタで、トマトと海老の旨みが特徴だ。

5種具材の旨辛ビビンバ(500円)

ほうれん草・もやし・人参のナムルに、大根酢漬、肉味噌をのせた5種具材のビビンバ。ごはんはもち麦入りである。

トマトとチーズの旨みタコライス(500円)

スパイシーなタコスミートに、酸味と辛みがアクセントのトマトソースとチェダーチーズをトッピングした。押麦入りごはんを使用している。

【包丁キャンセル】洗う・切るの手間をまるごと省く

野菜を洗って、切って、下ごしらえして……という工程を省きたいなら、カット済みの食材が便利だ。

1/3日分の野菜が摂れる チン! する温野菜(235円)

ブロッコリー、かぼちゃ、じゃがいも、れんこん、人参の5種類を使用。レンジで温めるだけで、1/3日分の野菜が摂れる温野菜が完成する。

このまま使えるカットほうれん草 200g(203円)

食べやすいサイズにカットして急速冷凍したほうれん草である。和え物や炒め物など幅広く使え、自然解凍にも対応している。