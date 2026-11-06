INFORICHは11月2日より、ウェザーマップ監修のもと、「CHARGESPOT」のデジタルサイネージを活用し、台風接近時などに防災・減災情報を配信する取り組みを開始した。まずはセブン-イレブン約9,300店舗で実施し、順次全国へ拡大する。

近年、気候変動に伴う大型台風や局地的な豪雨被害が全国的に深刻化しており、2026年も各地で大きな被害が発生した。こうした甚大な災害に対し、政府は11月2日に「防災庁」を発足させ、国の防災体制の抜本的な強化を推進している。

このような状況を背景に、停電時のスマホ充電インフラとして機能するモバイルバッテリーシェアリングサービス「CHARGESPOT」を展開する同社は、ウェザーマップ社が監修する防災情報を、全国の「CHARGESPOT」デジタルサイネージにてタイムリーに配信する取り組みをスタート。

直前になって混乱が生じないよう、台風接近時、警報級の大雨が予想される際などに、個人がすぐに行える「具体的な対策」や「危険回避行動」を、イラストとともに分かりやすく紹介する。

なお、 本施策はセブン-イレブン約9,300店舗に設置された端末を対象にPoC(概念実証)運用を開始し、配信効果や運用体制を検証のうえ、全国の設置箇所へ順次拡大していく。