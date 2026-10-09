INFORICHは10月13日より、Luupとコラボキャンペーン第3弾を開催する。期間中、LUUPを初めて利用する人を対象に、初回ライドが180分無料になるクーポンを配布する。

CHARGESPOT × LUUP

本キャンペーンは、モバイルバッテリーシェアリングサービス「CHARGESPOT」を運営するINFORICHと、電動キックボードや電動アシスト自転車のシェアリングサービス「LUUP」を展開するLuupによるコラボ企画。秋の行楽シーズンに合わせ、「移動」と「充電」の両面からお出かけをサポートする。

期間は10月13日10時から11月9日まで。LUUPの初回ライドをまだ利用していない人が対象で、クーポンコード「CSLU261」を登録すると、初回ライド180分が無料になる。クーポンはキャンペーン期間中の登録から30日間有効。※180分を超えて利用した場合は、超過分に通常料金が発生する。また、180分以内のライドでも1回分のクーポンを消費する。

対象エリアは、東京、大阪、新大阪、コスモスクエア地区、横浜、京都、宇都宮、神戸、名古屋、広島、仙台、福岡、朝霧、津、高松、岡崎、北九州、浜松、那覇、川崎、札幌、さいたま。対象エリア内でも一部対象外の地域があるほか、対象エリア外のポートから出発したライド、法人向けプランでのライドはキャンペーンの対象外となる。