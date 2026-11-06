「凄いタイトルの番組!」――お笑いトリオ・パンサーの向井慧が、自身のXで異色の番組に反応した。中京テレビで7日(25:00～)に放送される『無人島に持っていくなら、おじいちゃん?』は、年齢差50歳以上の若者とおじいちゃんが無人島で2泊3日のサバイバル生活を送る、恋リアならぬ“友リア”番組だ。

Z世代と“おじいちゃん”が無人島で2泊3日のサバイバル

同番組は、現代社会に疲れた若者と、見ず知らずの“おじいちゃん”が無人島で2泊3日の共同生活を送る、世代を超えた友情リアリティショー。

年齢差は50歳以上。世代も価値観も異なる2人が、究極のアナログ環境でどのように距離を縮めていくのか、その人間模様を追っていく。

無人島でのサバイバル生活では、おじいちゃんが長年培ってきた生きる知恵が大活躍。さらに、共同生活を通して若者が抱える人生の不安にも寄り添い、世代を超えた友情が生まれていく様子を描く。

恋愛リアリティショー、いわゆる“恋リア”ならぬ“友リア”として、これまでにない組み合わせから生まれる人間関係を見つめる。

インフルエンサー・まいきち、ボディビルダー・榎田一王が出演

無人島サバイバルの出演者として発表されたのは、インフルエンサーのまいきちと、ボディビルダーの榎田一王。スタジオMCをパンサー・向井慧が担当する。

愛知・三重・岐阜の東海3県での放送後から1カ月間、TVerとLocipoで配信される。

【編集部MEMO】

向井慧

1985年12月16日生まれ、愛知県名古屋市出身。お笑いトリオ・パンサーのメンバー。東京NSC11期生で、2008年に菅良太郎、尾形貴弘とパンサーを結成。テレビのバラエティ番組やラジオなどで幅広く活動し、『パンサー向井の#ふらっと』(TBSラジオ)などでパーソナリティを務める。

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