元プロ野球選手の高木豊氏が、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で公開された動画「【どうなる巨人!?】松井監督が本格始動!? “どんな野球を目指すべきなのか!?” 坂本勇人の扱いはどうなる? 松井巨人の未来について語ります!」に出演。松井秀喜監督率いる巨人で、坂本勇人がどのように起用されるのかについて、自身の考えを語った。

坂本勇人

高木豊氏が松井秀喜監督の坂本勇人起用について語る

巨人の若手選手の育成について話す中で、高木氏は坂本について、「体はちょっとへたってるよ。へたってるっていうのは、これはなぜかというと原因があって、やっぱりね、ショートをやり続けた人間って相当体にダメージは来てるよ」と、長年にわたる現役生活の影響に言及する。

その一方で、「しかし年齢から言うと、ギータと一緒、大野と一緒、マエケンと一緒。これ考えると(チームは坂本を)老け込ませすぎだろ」と述べ、「それはなぜかというと、やっぱり責任と場を与えないからそうなってくるっていうね。やっぱりジャイアンツの中で誰がスターなんだって言ったら、彼しかいないよ、今」と持論を展開。「そしたら出さなきゃいけないし、もう一回作り直させて、やっぱりムチ入れなきゃいけない」と語った。

続いて、松井監督が坂本をどのように起用すると考えるか尋ねられると、高木氏は「俺は再生できるんだったら再生しようというふうには思ってると思うよ。やっぱり彼は顔だもん。巨人の」と強調した。

また、坂本の守備については、「あれだけの守備を誇るというかね、まだあの年で。そしたらやっぱり守備にはつかせたいよね」と評価。指名打者での起用についても、「疲れた時にはDHっていう枠も考えるだろうけども」と話した。

さらに、高木氏は丸佳浩にも言及し、「やっぱり丸もね、光るものがあるよ、バッティングは」と評価。「動けるような体を作らせるという。やっぱりね、使われ方によってね、だんだん、そういう気も失せてくるんだよね」と述べ、「だからやっぱり責任を与える、この2人には。そうなってくるとまだまだ使えるから」と期待を寄せた。

そして、松井監督について「坂本なんかはやっぱりかわいい後輩だし、俺は再生させてくれるんじゃないかなっていうことは思うよね」と話し、坂本と若手選手の起用については、「そういうバランスは取りながらやっていくだろうけども、やっぱ実力主義だからね」と自身の見解を示していた。