元プロ野球選手の高木豊氏が、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で公開された動画「【日本ハムコーチ人事】新庄日本ハム6年目へリーグ優勝&日本一に向け新体制に!! ロッテから西岡剛を野手総合コーチとして招聘!! 稲葉二軍監督が一軍コーチに配置転換!! 来季どういうチームになるのか!?」に出演。新庄剛志監督率いる日本ハムの野手総合コーチに西岡剛氏が就任することについて、自身の考えを語った。

新庄剛志監督

高木豊氏が西岡剛氏の日本ハムコーチ就任について語る

西岡氏が日本ハムのコーチに就任することで、選手たちにどのような変化が生まれるのかと尋ねられた高木氏は、「日本ハムのやり方って、教えちゃいけないんだよね。選手が聞きに来るまで待ってくれっていう。そういうシステムをまず変えないとダメだな」と持論を展開する。

続けて、「西岡はやっぱり熱いからさ。で、やるって言ったら徹底してやるから」と、西岡氏の指導に対する姿勢に言及。「場を設けてやらないと、選手が聞きに来るまで待ってくださいみたいなことを言ってるんじゃダメだと思うんだよ」と述べた。

さらに、「西岡はやっぱり、自分のことのようにエラーしたら『すいません、僕が悪いです』って言える人間だから。『僕の指導が足りませんでした』と。『もうちょっと時間ください』とか言える人間だから」と説明し、「自分の責任と思ってやるコーチだから。やる機会をやっぱり与えてあげてほしいなとは思うね」と期待を寄せた。

また、日本ハムでは選手から質問があるまでコーチが積極的に指導しない方針があると改めて話した上で、「だけど余計なことを西岡は言わないから。うまくなるためのことしか多分言わないと思う」と説明。「走塁でも守備でも、彼に任すぐらいの気持ちじゃないとダメだな」と、西岡氏に裁量を与えることの重要性を強調した。

その後、守備について話題が及ぶと、高木氏は「彼も内野手出身でショートもやったことがあるし、セカンドもやったことがある」と、西岡氏の経験に言及。複数の守備位置を経験しているからこそ、それぞれのポジションで求められる意識の違いを理解しているといい、選手の守備位置を頻繁に変更する起用法については、清宮幸太郎を例に挙げながら「これは多分ね、やらせないと思うよ。本当にうまいやつじゃないとできないもん、そんな器用なことは」と推察した。

そして、「やっぱり一つのポリシー持ってるし、その持ってるポリシーっていうのは新庄監督にぶつけてもいいと思うんだよ」と述べ、「新庄監督は聞く耳を持ってるから。そんな器が小さくはないから、ちゃんと受け入れるだけのものは多分持ってると思うからね」「遠慮しないで言ったほうがいいよね」と助言を送っていた。