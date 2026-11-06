「鮨 酒 肴 杉玉」は11月5日より、冬のフェア『ちょっぴり欲張りな杉玉の冬』を全国の店舗で開催する。紅ずわい蟹や金目鯛などを使った豪華な寿司盛り合わせをはじめ、チェダーチーズ入りの新感覚おつまみ「ひとくちしゃりかつ 3本セット」や冬にぴったりの一品料理が登場。さらに、豪華ネタを盛り合わせたランチセットも販売する。

ちょっぴり欲張りな杉玉の冬

ランチセット

紅ずわい蟹や金目鯛など冬の豪華ネタを一皿に!

フェアの目玉商品は、素材にこだわり手間暇をかけた「冬の真っ向5貫盛り」(1,529円)。金目鯛、活〆焼穴子、厚切り炙りハマチ、紅ずわい蟹、九州産生さば包み 漬けのせを一皿で楽しめる。

金目鯛は皮目を炙り、塩昆布と三つ葉を添えて素材の味を引き立てた。活〆焼穴子はふわふわの食感と山椒の香りが特徴。通常の2倍サイズに厚切りした炙りハマチや、柚子皮で香りを立たせた紅ずわい蟹、九州産生さば包み 漬けのせも味わえる、冬らしい豪華な盛り合わせとなっている。

冬の真っ向5貫盛り 1,529円

チーズ入りの新感覚おつまみ「しゃりかつ」

新作の一品料理として、お酒のアテにもぴったりな「ひとくちしゃりかつ 3本セット」(439円)が登場。しゃりの間にチェダーチーズを入れて押し寿司にし、衣をつけて揚げることでカツに仕立てた新感覚のメニューだ。

トッピングは、紅ずわい蟹 いくらのせ、旨辛ねぎまぐろ、海老マヨの3種類。それぞれ異なる味わいを楽しめる。

ひとくちしゃりかつ 3本セット 439円

揚げ物や茶碗蒸し、スイーツも冬仕様に

寿司や新作のおつまみのほか、一品料理にも冬の味覚を取り入れた。「赤カレイの唐揚げ～骨まで愛して～」(549円)は、赤カレイを丸ごと揚げた一品。頭と内臓を除き、骨まで楽しめるよう仕上げた。

赤カレイの唐揚げ～骨まで愛して～ 549円

また、「紅ずわい蟹の餡かけ茶碗蒸し」(549円)は、紅ずわい蟹を使った餡をかけた、冬にぴったりの茶碗蒸し。食後やおやつにもおすすめの「はちみつバターで楽しむ、おさつスティック」(439円)は、さつまいもの甘みに、はちみつバターの風味を合わせた。

紅ずわい蟹の餡かけ茶碗蒸し 549円

はちみつバターで楽しむ、おさつスティック 439円

ランチには紅ずわい蟹と金目鯛入りのセット4種

ランチタイムには、冬の豪華なネタを盛り込んだセットメニュー4種類を販売する。いずれも、まぐろ、サーモン、いか、えび、玉子に加え、金目鯛、活〆焼穴子、厚切り炙りハマチ、柚子香る紅ずわい蟹、九州産生さば包み 漬けのせを盛り合わせた寿司10貫が楽しめる。

寿司10貫のみの「冬の贅沢 紅ずわい蟹と金目鯛が入った、至福10貫」(1,490円)のほか、うどんが付いた「冬の贅沢 紅ずわい蟹と金目鯛が入った、至福のうどんセット」(1,690円)、ラーメン付きの「冬の贅沢 紅ずわい蟹と金目鯛が入った、至福のラーメンセット」(1,740円)、天ぷら付きの「冬の贅沢 紅ずわい蟹と金目鯛が入った、至福の天ぷらセット」(1,890円)を用意する。

なお、天ぷらの内容は日によって異なる。各セットは数量限定での販売となる。

冬の贅沢 紅ずわい蟹と金目鯛が入った、至福10貫 1,490円

冬の贅沢 紅ずわい蟹と金目鯛が入った、至福のうどんセット 1,690円

冬の贅沢 紅ずわい蟹と金目鯛が入った、至福のラーメンセット 1,740円

冬の贅沢 紅ずわい蟹と金目鯛が入った、至福の天ぷらセット 1,890円

「ちょっぴり欲張りな杉玉の冬」は、11月5日から全国の「鮨 酒 肴 杉玉」で開催。商品はすべて数量限定で、なくなり次第終了となる。日々の仕入れ状況により、販売の休止や内容の変更となる場合もある。

なお、一部商品は持ち帰り・デリバリーの対象外。ランチの「冬の贅沢 紅ずわい蟹と金目鯛が入った、至福10貫」は持ち帰り・デリバリーにも対応するが、寿司のみの提供となる。また、持ち帰りの場合は金目鯛のトッピングがなくなり、柚子香る紅ずわい蟹は「紅ずわい蟹の磯巻き」に変更となる。

「鮨 酒 肴 杉玉 心斎橋」と「鮨 酒 肴 杉玉 JR松山」では、フェア商品の取り扱いはない。